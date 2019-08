Jürgen Klopp

- Egy nyugodt zseni portréja. 2. rész. -



Egy sikerkorszak kezdete

A 2007-2008-as szezon végeztével Jürgen Kloppot szerződtette a Borussia Dortmund együttese, miután az előző szezonban 13. helyen végzett csapat edzőjét, Thomas Dollt kirúgták. A Mainztől átszerződő edzőnek nem volt egyszerű dolga. Az év közben átvett, szedett-vedett játékosokból álló csapatból kellett ütőképes együttest faragnia. Ellentmondást nem tűrve fektetett le új alapokat, amelynek köszönhetően a bajnokság 6. helyére tornázta fel magát a csapata. Ezen felül még ebben az évben megnyerték a nem hivatalos német-labdarúgó szuperkupát. A következő szezonban már a német bajnokság 5. helyét szerezték meg.



Hét év után igazolt a Mainzből a Borussiához.

Fotó: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images





A számok bűvöletében: 3 év alatt bajnokcsapat

Az igazi áttörés azonban a 2010-11-es szezonban következett. Ekkor mindenki legnagyobb megdöbbenésére a sok fiatal játékossal felálló Ruhr vidékiek megnyerték a bajnokságot, megelőzve többek között a címvédő Bayern Münchent (akit oda-vissza vertek) és a Bayer Leverkusen együttesét.



Kloppnak volt oka dalra fakadni

Fotó: Lars Baron/Getty Images





Két legyet egy csapásra

A 2011-12-es szezonban már duplázni tudott edzőként Jürgen Klopp. Nemcsak a bajnokságot, hanem a Német Kupát is bezsebelte csapatával. A döntőben 5-2-re ütötték ki a Bayern München együttesét.



Örömmámorban, 2012-ben a duplázás évében

Fotó: Christof Koepsel/Getty Images





Eközben erős kézzel, de mérhetetlen szeretettel terelgette a csapat fiatal játékosait. Olyan focisták lettek világklasszisok a keze alatt, mint Robert Lewandowski, Mario Götze, Marco Reus, és Mats Hummels.



Klopp és a fiatal Mario Götze



Fotó: Ullstein bild/GettyImages

Ekkor érett be igazán az az építkezés, amelyet 2008 júliusában elkezdetek a sárga feketék.

Klopp ekkor az alábbiakat nyilatkozta magáról. „nem gondoltam volna, hogy erre képes vagyok, sokkal jobb vagyok, mint amit hittem magamról”.

Ekkor már kezdte elhinni, hogy sikeres lehet, így önbizalma is megnövekedett.



A Német kupadöntő legyszebb pillanatai.

Videó: Youtube.com

Egy álom kapujában: Bl döntő a Wembleyben

A 2012-13-as idényben Klopp csapata ismét remekelt. A Dortmund a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, drámai meccsen ejtette ki a Malagát, majd az elődöntőben a Real Madridot búcsúztatta. A döntőben azonban a Jupp Heynckess vezette Bayern München ellen már nem sikerült a csoda. A Német kupában a négy közé jutásért ugyancsak a bajorok állították meg őket.



2013, Wembley - egy hajszálra az álomtól

Fotó: Boris Streubel/GettyImages



Ezüstös évjárat

2014 tavaszán már nem sikerült a csúcsra jutni. Noha Kloppal bejutott a Dortmund a német kupa döntőjébe, ám ott hosszabbításban kikapott a Pep Guardiola vezette Bayern München együttesétől, és a bajnokságban is csak második lett a csapat.

„Már nem én vagyok a tökéletes edzője, ennek a nagyszerű klubnak”

A 2014-15-ös szezon nem indult jól Klopp számára. Robert Lewandowski a rivális Bayernhez igazolt, a mester ezzel elvesztette legjobb góllövőjét. Az új légiósok sem igazán váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A csapatot több komoly sérülés is sújtotta. ráadásul elveszítette a motorját jelentő Shinji Kagawát is. Az ősszel még a kiesés ellen küzdő Dortmund végül a 7. helyen végzett, de már áprilisában bejelentették Klopp távozását. A Német Kupa döntőben a Wolfsburg elleni 3-1-es vereséggel búcsúzott.



Viszlát

Fotó: Boris Streubel/GettyImages

Bár az edző 6 szezon után távozott, többször kiemelte, hogy rengeteget köszönhet a klubnak. Edzői nagyságát, és szakértelmét mi sem bizonyítja jobban, hogy miután felismerte, hogy a csapatnak másra van szüksége, mert felállni.



Jürgen Klopp fantasztikus pillanatai Dortmundban.

Videó: Youtube.com/UEFA





Váratlan ajánlat az Anfieldről

Bár 2015 nyarán úgy tűnt a sikeredző pihen egy évet, 2015. októberében Jürgen Klopp ajánlatot kapott a Liverpooltól, akivel 3 évre írt alá.

Sorozatunk előző részét itt találja!

A portré 3. részében olvashatnak arról, milyen körülmények közt került Klopp az Anfield Roadra. Valamint, hogy miként kísértett a múlt az életében.



Borítókép: Alexandre Simoes/Borussia Dortmund/Getty Images