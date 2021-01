Több száz panasz érkezett, hogy a csapatok felszerelése miatt a színtévesztők számára élvezhetetlen volt a Liverpool és a Manchester United vasárnapi rangadója az angol labdarúgó-bajnokságban.

Kathryn Albany-Ward, a színtévesztőket képviselő szervezet ügyvezető igazgatója kedden azt mondta: a betegséggel küzdők számára zavaró volt, hogy a hazaiak piros, míg a vendégek mélyzöld felszerelésben léptek pályára.



"Ez elég gyakran megtörténik, de most kaptuk messze a legtöbb, több száz bejelentést. Ez súlyos probléma, a betegség minden tizenkettedik embert érint" - jelentette ki Albany-Ward, hozzátéve, hogy például az Egyesült Államokban a korábbi rengeteg panasz miatt különös figyelmet fordítanak az eltérő színű mezekre. A Premier League is cselekszik az ügyben, figyelmezteti a klubokat, tudom, mert kapcsolatban voltam velük. A United figyelmét is felhívták erre, a manchesteriek mezválasztása ennek ellenére sem volt megfelelő" - mondta az ügyvezető igazgató.



A címvédő Liverpool és a listavezető manchesteriek találkozója 0-0-s döntetlennel zárult.

