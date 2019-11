A magyar labdarúgó-válogatott márciusban pótselejtezőre kényszerül. Marco Rossi együttese Bulgáriával került össze a pénteki sorsoláson.

Az első találkozót idegenben játssza a nemzeti együttes, mivel a Nemzetek Ligájában a legjobb helyezést elérő csapat fogadja a legrosszabb helyezésűt, a második legjobb pedig a harmadik legjobb helyezésűt, a magyar válogatott ezért nem lehet pályaválasztó az elődöntőben.



Így vezet az út az Eb-re. (Fotó:m4sport.hu)

Amennyiben a magyar válogatott tovább jut Bulgária ellen, az Izland-Románia párharc győztesével fog találkozni.

A sorsoláson az is kiderült, hogy ha március 26-án Bulgáriában győz Marco Rossi együttese, akkor öt nappal később Budapesten fogadhatja következő ellenfelét a kijutásért.



A magyar válogatott négy éve pótselejtezőn harcolta ki a részvételt. Amennyiben ez most is sikerül, akkor két csoportmérkőzését a múlt pénteken átadott Puskás Arénában játszhatja, a harmadikon pedig Németország vendége lesz Münchenben.

A pótselejtezők elődöntőinek párosítása:

A divízió:

Izland-Románia

Bulgária-Magyarország

B divízió:

Bosznia-Hercegovina - Észak-Írország

Szlovákia-Írország

C divízió:

Skócia-Izrael

Norvégia-Szerbia

D divízió:

Georgia-Fehéroroszország

Észak-Macedónia - Koszovó



Az elődöntőket március 26-án rendezik, a finálékat pedig 31-én.

Borítókép: Fatih Erel/Anadolu Agency/Getty Images