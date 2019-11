Szép volt fiúk!

Csak a dícséret hangján lehet szólni a magyar szurkolók teljesítményéről! Most is, mint mindig. A magyar ultrák és drukkerek sokadszorra bizonyítják, hogy méltó módon tudják hazájukat képviselni a világ minden részén. Honfitársaink nem kímélik pénztárcájukat, amikor szeretett csapatukról (válogatott vagy klub) van szó. A közelmúltban elkísértük a Fraditábort Barcelonába és Moszkvába, most pedig a Carpathian Brigade-ot Cardiffba.

Már a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren elkezdtünk róluk forgatni, amit végig békésen, sőt örömmel fogadtak:

A katalán és az orosz fővárosba is hasonló létszámban látogattak magyar szurkolók, mégis igen sokat kellett keresni őket, hogy lencse- és mikrofonvégre kapjuk buzdításukat napközben. Cardiffban más volt a helyzet. Sokkal kisebb város lévén, otthon érezhettük magunkat, hiszen mindenhonnan magyar szó szólt. Amint azonban megindult a magyar szurkolói sereg, és elkezdődött a már jól ismert "vonulás", talán nem is volt olyan része a városnak, ahonnan ne lehetett volna hallani a magyar hangorkánt. Ki nem hiszi, járjon utána! Méghozzá úgy, hogy megnézi videónkat:

Sok éve már szerencsére nem a botrányokról, hanem a lenyűgöző koreográfiákról, dobhártyarepesztő szurkolásról, életreszóló pozitív élményekről szól a magyar ultrák külföldi megjelenése. Ezért hála nekik! Hála a szervező Carpathian Brigade '09-nek!

Szép volt, Fiúk! Szép volt, Lányok!