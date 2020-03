Vida Kristopher szeretne bemutatkozni a magyar labdarúgó-válogatottban, ezért is igazolt Dunaszerdahelyről a lengyel bajnoki címvédő Piast Gliwice csapatához.

"A lengyel bajnokság magasabban jegyzett, jobb a színvonal, tehát ha itt megállom a helyemet, folyamatosan tudok játszani és gólokat szerezni, talán több esélyem lesz arra is, hogy a válogatottban pályára léphessek" - nyilatkozta az M1 aktuális csatornán csütörtökön a 24 éves támadó középpályás.



Vida tavaly meghívót kapott Marco Rossi szövetségi kapitánytól a júniusi, Azerbajdzsán és Wales elleni mérkőzésekre készülő bő keretbe, de a bemutatkozására még nem került sor.

A játékos múlt szerdán igazolt a szlovák élvonalból a lengyel bajnokcsapathoz, amelyben egy héttel később, szerda este mutatkozott be: edzője az Arka Gdynia ellen 1-0-ra megnyert mérkőzés 81. percében küldte pályára.



"Nagyjából tíz percet töltöttem a pályán, és nagyon jól éreztem magamat. Kétcsatáros rendszerbe szálltam be, mint az egyik ék. Volt néhány akcióm, sőt szögletből majdnem sikerült gólpasszt adnom. Remélhetőleg vasárnap a varsói Legia otthonában még több időt tölthetek a pályán" - mondta Vida.



Hozzátette, a talaj rossz állapota ellenére remek volt az iram, jól járatták a labdát, és voltak szép akcióik, akár három-négy góllal is nyerhettek volna.



Vida Kristopher elmondása szerint nagyon pozitívak az első benyomásai új klubjánál, mivel családias a hangulat, és azonnal, már az első napokban befogadták és segítették új csapattársai.

A Piast Gliwice 25 forduló után a hatodik helyen áll a tabellán. Célja, hogy idén is a dobogón végezzen, a Lengyel Kupában döntőbe jusson, és ismét kilépjen a nemzetközi porondra.

Vida saját céljairól elmondta, tanuló időszaknak tekinti ezt a félévet, szeretne tökéletesen beilleszkedni, elsajátítani csapata játékstílusát, minél többet játszani, folyamatosan a maximumot nyújtani és mihamarabb gólt szerezni.



