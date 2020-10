Csütörtök este, magyar idő szerint 20:45-kor pályára lépő magyar válogatott sorsdöntő Eb-pótselejtező mérkőzést játszik Bulgária ellen.



Harcos első félidőt láthattunk, kemény összecsapásokkal. Gyakorlatilag a magyar válogatottnak egy lehetősége volt, de szerencsére azt gólra is tudták váltani. A 17. percben Kalmár adta be a jobboldali szögletet, amit az ötösről Willi Orbán sodort be mellel a jobb alsó sarokba. Ezzel az állás 0-1.

Ezt követően is folyt a harc a pályán, és néha meg kellett emelnie Hajdú B. Istvánnak a hangját, de Gulácsi remekül őrzi a kapuját.

Dzsudzsák Balázs is szurkol a válogatottnak, reméljük szerencsét hoz. Gulácsi ismét hatalmasat védett, elképesztő szerencsénk van, hogy van egy ilyen fantasztikus kapusunk!

