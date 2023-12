Sorozatban harmadik alkalommal jutott ki a magyar válogatott az Európa-bajnokságra. Az elkövetkezendő napokban felidézzük 2015-től kezdve a legszebb, legemlékezetesebb pillanatokat.

Megállítani Mbappét

A portugálok elleni három-nullás vereséget követően a franciákra készült a magyar együttes. A 2016-os tornán döntős, két évvel később világbajnok csapat győzelemmel kezdett, Hummels öngóljával verték meg a németeket Münchenben.

A meccset megelőzően Marco Rossi úgy fogalmazott, „akadnak rajtuk kívül erős csapatok, hasonló játékerőt képviselő válogatottak, de a franciáknál van egy földöntúli tehetséggel megáldott futballista Kylian Mbappé. Ha lendületbe jön, képtelenség megállítani.





A franciák különösen a pálya szélén gyorsak, ezeket a területeket valahogy le kell zárunk. Ne feledjük, Franciaország válogatottjának összértéke kilencszázmillió, a miénk hatvan-hetven millió euró. Reméljük, a pályán nem lesz ekkora különbség.”

A játékot illetően jelezte a kapitány, hogy „hasonló stílusban lépünk pályára, mint Portugália ellen, de sok választásunk nem is igen van. Ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el, szombaton tökéletes játékra lesz szükségünk. Fontos lesz az is, hogy tovább fejlődjünk, mióta elvállaltam ezt a munkát, sok mindenben előreléptünk.”

„És Fityó kapura tör…”

Labdarúgásra semmiképpen sem ideális időjárási körülmények fogadták a csapatokat, akiknek az ellenfelen kívül a kánikulával is meg kellett küzdenie, mert a mérkőzés 15:00-kor, a legnagyobb forróság idején kezdődött.

A magyar keretben máris történt egy kényszerű változás, Gazdag Dániel sérülése nem jött rendbe, így ő visszautazott Amerikába. A kezdőcsapatba Lovrencsics Gergő helyett az a Loic Nego kezdett, aki korábban a francia utánpótlás-válogatottakban szerepelt és csak a FIFA szabálymódosításának köszönhetően húzhatta magára a magyar mezt. A túloldalon Didier Deschamps nem tartalékolt, kezdett Benzema, Griezmann és Mbappé is.

Ahogy arra számítani lehetett, a franciák domináltak, de Gulácsi Péter és a védelem állta a sarat. A félidő hajrája felé közelítve érzékeny veszteség érte a hazai csapatot, ugyanis a csapatkapitány Szalai Ádám megsérült, le kellett cserélni, érkezett helyére Nemanja Nikolics.

A szerkezetváltás a franciákat érintette érzékenyebben, a hosszabbítás végén Nagy Ádám adott remek labdát Fiola Attilának, aki Sallaival játszott össze, majd a francia védőket maga mögött hagyva vezetéshez juttatta a magyar válogatottat! Az ünneplésből még a helyi műsorvezetőnek is jutott…

„Erre hirtelen nem is tudok mit mondani. A gól pillanatában az egész pályafutásom lepergett előttem, a családomra és a barátaimra gondoltam, akik a nehéz pillanatokban is mindig támogattak. Hála istennek, nagyszerűen játszott a csapat, kiváló eredményt értünk el. Ez volt életem egyik, ha nem a legszebb napja. Az egész családom itt volt a stadionban, remélem, büszkék rám. A portugálok ellen is jól játszottunk, de most jobbak voltunk, le a kalappal a csapat előtt.” – nyilatkozta a lefújást követően Fiola.

A második játékrészben igyekezett nagyobb nyomást kifejteni a francia együttes, Dembelé a kapufát találta telibe. A túloldalon Sallai szabadrúgásból majdnem megduplázta a magyar előnyt, de az a lehetőség kimaradt. Nem hibázott Griezmann a 66. percben, egy kontratámadást kiegyenlítettek a franciák.

Hősiesen védekezett a folytatásban a magyar csapat, jutalma egy pont lett. A mérkőzés embere címet Kleinheisler László kapta, Fiola Attila mellett a remekül védő Gulácsi Pétert, Botka Endrét és Sallai Rolandot is ki lehet emelni.

„Gyönyörűen játszottak a magyarok”

Didier Deschamps a hőséget és a dinamikát emlegette, a magyar csapatot pedig megdicsérte: „Alkalmazkodnunk kellett a hőséghez pszichésen is, és ez hatással volt a teljesítményünkre, jobban, mint az ellenfelünknek. Így is sok lehetőségünk volt az első félidőben, de sajnos nem tudtunk gól szerezni. Nem lehetek túlzottan örömteli, de alapvetően elégedett vagyok. Nem kaptunk ki, a helyzeteink megvoltak, még kapufát is rúgtunk, és még minden esélyünk megvan a továbbjutásra. Játszhattunk volna jobban, de a magyaroknak is jó játékosaik vannak, ezt főleg az első félidőben mutatták meg.

A magyar csapat dinamikusabb volt nálunk. Hiába futkostak föl-alá a játékosai, jobban alkalmazkodtak a körülményekhez. Az első félidőben gyönyörűen játszott a magyar csapat, amelynek a gólja felért egy hatalmas gyomrossal. Ezután nagyszerűen védekeztek a magyarok, és felbátorodtak, ahogy haladtunk előre az időben.”



Örömünnep (fotó: EPA)



Marco Rossi már sokkal jobb kedvvel nyilatkozhatott, mint a portugálok elleni meccset követően: „Miért sikerült pontot szereznünk? Mert a fiúk nagyon jól, bátran, nagy szívvel, a taktikát betartva játszottak. Nagyon büszke vagyok rájuk! Sok edző azt hiszi magáról, hogy ő a legfontosabb szereplő, mert ő találja ki a taktikát, de ez nincs így, mert mindig a játékosok a főszereplők, és nem győzöm mondani, hogy én ma nagyon büszke vagyok rájuk.



Persze voltak nehéz pillanatok a mérkőzés során, de olyan játékosaink vannak, akik az ilyen helyzeteket tudják kezelni, és akik nagyon sokat dolgoznak azért, hogy az ilyen pillanatokban helytálljanak. Nem elsősorban az eredmény, hanem a mutatott játék miatt kell örülnünk, a játékosok is nagyon büszkék lehetnek magukra.”

A németek a csoport másik mérkőzésén legyőzték a portugálokat, a válogatott pedig abban a tudatban utazhatott Münchenbe, hogy ha nyer a Nationalelf ellen, továbbjut az egyenes kieséses szakaszba. És ehhez nagyon közel állt…

A sorozat korábbi részei:

1. Álomsorsolástól a pálinkázásig, avagy visszatérés 44 év után Európa élvonalába

2. Amikor Szalai betuszkolta, Stieber beemelte, Király meg kivédte

3. Dzsudzsák: Ezen a meccsen mi nem 11-en, hanem 15 millióan voltunk

4. Álomgól és pattanós szabadrúgások, avagy Magyarország csoportelső!

5. A meccs, ami után Király Gábor megköszönte a türelmet

6. Mi lett a 2016-os EB magyar hőseivel?

7. Csúcsról a mélybe: így bukott el Storck és Leekens

8. Rossi első éve: Remény, csalódás, lemondás

9. Amikor az utolsó percben kijutottunk Budapestre

10. Tíz percen múló csoda a Puskás Arénában



Borítókép: Alex Livesey - UEFA/UEFA via Getty Images