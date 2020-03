A Bolgár Labdarúgó Szövetség vasárnapi döntése értelmében a koronavírus-járvány terjedése miatt az élvonalbeli bajnokság soron következő két fordulóját zárt kapuk mögött rendezik meg.

A mérkőzések közül érintett a Levszki Szófia és a címvédő Ludogorec március 14-ére tervezett rangadója is, amely jelentősen befolyásolja a bajnoki címért folyó versenyfutást. Jelenleg a razgradi együttes áll az élen, három csapat pedig - köztük a fővárosi gárda - hatpontos lemaradással követi.



A magyar labdarúgó-válogatott éppen Bulgária ellen játssza első idei mérkőzését, ugyanis március 26-án Szófiában lép pályára Európa-bajnoki pótselejtezőn. A párharc győztese öt nappal később az izlandi-román párharc győztesét fogadja az Eb-részvételért.



Az új koronavírus több mint 100 ezer embert fertőzött meg világszerte, Bulgáriában vasárnap jelentették be az első négy beteget.



Borítókép: Hristo Rusev/NurPhoto via Getty Images