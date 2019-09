A magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatót tartott Telkiben, a közelgő Montenegró elleni felkészülési-, és a Szlovákia elleni Eb-selejtező mérkőzés kapcsán, ahol Varga Roland a következőket mondta:





"Úgy érzem, hogy nagyon jó formában vagyok és mindent meg fogok tenni azért, hogy én is hozzátegyek valamit ehhez a győzelemhez. Pontosan tudom, hogy mekkora a tétje van ennek a mérkőzésnek, ez igazából a "mindent, vagy semmit" összecsapás, hiszen bár vezetjük a csoportot de eggyel kevesebbszer játszottunk, mint a szlovákok, vagy akár a horvátok. "



Ezért nekünk pont most kell pontokat lopni a szlovákoktól, most kell előnyt szerezni. Éppen ezért ennek a mérkőzésnek óriási értéke van. Én hiszek abban, hogy ez a válogatott Marco Rossi vezetésével tovább tud menetelni és el tudjuk érni a győzelmet.



Ehhez ott van a legnagyobb segítség számunkra a lelátón, a 12. játékosunk, A Szurkolótábor. Fantasztikus estét és mérkőzést várok, biztos vagyok benne hogy óriási lesz a hangulat a hazai közönség előtt.



"Úgy gondolom valóban ez lehet a csúcsszezonom, hiszen a Ferencvárossal az Európa-ligában harcolunk a csoportból való továbbjutásért és válogatott szinten is nagy reményeket táplálunk az Európa-bajnoksággal kapcsolatban, úgyhogy az egészen biztos, hogy ez életem egyik legfontosabb szezonja."

Fotó: Alex Grimm - UEFA/UEFA via Getty Images