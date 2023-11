Az nb1.hu írását változtatás nélkül közöljük.

A biztos csoportelsőségért száll harcba a 2024-es Európa-bajnokságra már kijutott magyar labdarúgó-válogatott a selejtezősorozat zárásaként vasárnap. A Montenegró elleni hazai mérkőzés előtt Gazdag Dániel nyilatkozott az NB1.hu-nak egy sajtóbeszélgetés keretein belül. A Honvéd 2017-es bajnoka boldogan, de magát reálisan értékelve beszélt az elmúlt napok válogatott élményeiről, önbizalomról, lehetőségekről és a szép órákról.

– Érzelmi hullámvasút volt a szófiai meccs, ráadásul voltál kívül és belül is. Mikre emlékszel a bolgárok elleni estéből?

– Óriási változások voltak a meccs képében. Az első húsz perc után azt éreztem, hogy három vagy négy null is lehet a vége, olyan jól kezdtünk. Aztán szinte a semmiből lőtt egy gólt az ellenfél, ami megváltoztatta a meccs képét. Aztán kiállítottak tőlük egy embert, megint elkezdtünk sokkal jobban játszani. Aztán volt Milosnak az a butasága, ami után visszajöttek a meccsbe. Át is vették a vezetést. Akkor mindenki elkezdett kicsit pánikolni, nem is volt sok hátra. De szerencsére sikerült rúgnunk azt a gólt, és teljesült a cél, hogy egyenes ágon kijussunk az Eb-re.

– Rúgnotok? (nevet)

– Na igen. Ha nem ért volna továbbjutást ez az egy pont, akkor mindenki nagyon ideges lenne, hogy így elszúrtuk ezt a meccset. De így, hogy kijutottunk vele, örülünk neki.

– Többen megkönnyezték a végét. Neked mi volt az első gondolatod, amikor lefújták a meccset?

– Mindenkiből más érzelmeket hozott ki. Mindannyian a karrierünk egy-egy nehezebb pillanatára gondolhattunk. Mindenkinek megvannak a nehézségei, és egy ilyen élménnyel ezek még inkább felszínre kerülnek. Nekem is az jutott eszembe, hogy ha minden jól alakul, akkor én is végre pályára léphetek egy Eb-n. De nem szeretnék előre inni a medve bőrére, mert van addig pár hónap, de remélem, minden rendben lesz, és bepótolhatom mindazt, amit elmaradt.

– Mert hát Szoboszlai Dominikkal közös bennetek, hogy sérülés miatt kimaradt nektek a 2021-ben lejátszott Eb. Ennek a csalódásnak a megélése hatással van kettőtök viszonyára?

– Sok időt töltöttünk együtt az Eb előtt az ausztriai edzőtáborban, aztán próbáltuk összeszedni magunkat, hogy játékra készek legyünk, de sajnos egyikünknek sem jött össze. Mindketten nagyon motiváltak vagyunk a jövő évvel kapcsolatban. A spanyolok ellen még nem játszottunk a nagyok közül, én pedig nagyon szeretem a spanyol focit. Nekik örülnék, ha tudnánk ellenük meccselni Németországban.

Borítókép: Boróka Márkus / Sport365