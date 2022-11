Egy nap alatt már húszezer bérlet gazdára talált a magyar labdarúgó-válogatott jövő évi hazai tétmérkőzéseire - tájékoztatta Sipos Jenő az MTI-t.

Az MLSZ szóvivője kiemelte, ebből is látszik, hogy a szurkolók továbbra is a csapat mellett állnak.

A bérletértékesítés szerdán kezdődött. Aki egyben vásárolja meg belépőit a négy budapesti Európa-bajnoki selejtezőre, kedvezményes áron biztosíthatja helyét Marco Rossi csapatának tétmérkőzéseire. A Puskás Aréna legjobb helyeire szóló bérletek 65 ezer forintba kerülnek, de már 18 ezer forintért is válthatók bérletek a márciustól novemberig tartó mérkőzéssorozatra.

A meccsjegy.mlsz.hu oldalon szerdán 10 órától elérhető bérletek mellett személyre szóló, exkluzív, limitált számban gyártott kártyát is válthatnak az érdeklődők. A plasztikkártyák ára mindössze 3000 forint/bérlet, amely ingyenes házhozszállítást is tartalmaz. A fizikai kártyák vásárlói is kapnak online bérletet, ezek használatával lehetőség lesz további ügyintézésre is: ilyen például a névátírás, melyre a kártyák esetében már nem lesz lehetőség.

A Szurkolói Klub tagjai számára az egyedi mérkőzések belépőjegyeire biztosítja a szokásos kedvezményt az MLSZ.

Az Eb-selejtezőkön márciusban Bulgáriát, júniusban Litvániát, októberben Szerbiát, míg novemberben Montenegrót látja vendégül a magyar válogatott.

Fotó: Stuart Franklin/Getty Images