Magyarország és Szlovénia közösen rendezi meg az idei U21-es Európa-bajnokságot. A csoportmérkőzéseket március 24. és 31. között játsszák le, míg a kieséses szakasz összecsapásaira május 31. és június 6. között kerül sor. Ebből az alkalomból került ma sor egy háttérbeszélgetésre, melynek keretein belül az MLSZ illetékesei ismertették a rendezéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, majd Gera Zoltán, a magyar U21-es válogatott szövetségi edzője válaszolt az újságírók kérdéseire.



Az MLSZ illetékesei elmondták, hogy a koronavírus-járvány miatt a kluboknak lehetőségük van arra, hogy ne engedjék el játékosaikat a válogatottakhoz, amennyiben nem garantálható, hogy a futballisták időben és biztonságosan visszatérjenek a csapathoz. Gera az nb1.hu kérdésére válaszolva elmondta, a magyar válogatottnál csak néhány olyan játékos lehet, akivel kapcsolatban ebben a témakörben egyeztetni kell majd a klubjával, míg a magyar klubok teljes mértékben pozitívan állnak hozzá a futballistáik szerepeltetéséhez, hiszen ilyen rangos tornán részt venni mindenkinek hatalmas lehetőség. Az MLSZ azt is bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt jelenleg úgy néz ki, hogy nem lehetnek nézők a mérkőzéseken, és ha az UEFA engedélyt is ad a nézők részvételére, ezt a rendező ország egészségügyi előírásai felülírják. Azaz, hiába engedné be az európai szövetség a nézőket a stadionok kapacitásának bizonyos százalékáig, ha az adott országban szigorúbbak a szabályok, akkor zárt kapuk mögött rendezik a mérkőzéseket. Az MLSZ jelezte, hogy bár a Honvéd még nem vette át az új Bozsik Arénát, ez nem lehet akadálya annak, hogy a létesítményben Eb-mérkőzéseket játsszanak. Éles tesztmérkőzést azonban ezt megelőzően még rendezni kell a stadionban, egyelőre kérdéses, melyik lesz ez a találkozó. Az MLSZ nyitott minden megoldásra, de abban biztosak, és ez kijelenthető, hogy az Eb-re készen áll majd a kispesti létesítmény.

„Úgy neveztek ki az U21-es válogatott élére, hogy előtte közel egy évig nem volt szakvezetője a csapatnak. Ez hátrány volt, mert nagyjából hat mérkőzéssel kevesebbet tudott így lejátszani a csapat. A koronavírus-járvány miatt végül összesen tíz-tizenkét mérkőzéssel játszott kevesebbet a válogatott a riválisoknál. Összesen nyolc mérkőzést tudtunk lejátszani, amikor elindult a folyamat még kezdő edző voltam. A terv az volt, hogy az első hat találkozón a csapatépítésre helyezzük a hangsúlyt, akkor még nem tudtuk, hogy jön egy járvány, és tovább rövidül a felkészülés. Nem volt rajtunk nyomás, mert nem kellett selejtezőt játszanunk. Ezt lehet pozitívan és negatívan is felfogni, de mindenképpen kényelmesebb volt, hogy nyomás nélkül tudtuk elkezdeni az építkezést” - kezdte Gera Zoltán.

Gera elmesélte, hogy összesen 39 játékos kapott bizonyítási lehetőséget, ami nagyon sok, de amikor elkezdték a munkát, akkor még kevés olyan labdarúgó volt, aki kezdő lett volna NB I-es csapatában. A legtöbben peremjátékosok voltak, vagy a másodosztályban bizonyíthattak, az élvonal és az NB II között viszont hatalmas a különbség.

„Amikor az utolsó mérkőzésünkön legyőztük az oroszokat, akkor hét olyan játékos volt a pályán, akik kétezer január elseje után született. Ez nem azért volt, mert már most a következő korosztályos válogatottat akarjuk építeni, hanem azért, mert olyan jó teljesítményt nyújtottak, mint a kilencvennyolcas korosztály tagjai. Ebben a korosztályban még rengeteget számít fél év korkülönbség, és az is, hogy ki, mennyit és milyen szinten játszik a klubcsapatában. Az első fellépésünk alkalmával, Dánia ellen tíz olyan futballista játszott, akik most is tagjai a keretnek. Azon a mérkőzésen a stabilitásra törekedtünk, de utána előjöttek a gondok, mert kicsit többet engedtünk meg magunknak a támadásoknál, mint kellett volna. A norvégok itthon átfutottak rajtunk, az átmenetekben gyorsabbak voltak. Hiába volt többet nálunk a labda, három-nullára győztek, mert dinamikusabbak voltak” - emlékezett vissza Gera.

A szövetségi edző a Zalaegerszegen megrendezett, Horvátország elleni mérkőzésen ugyanezt tapasztalta.

„Ezt követően változtattunk, nagyobb stabilitást adtunk a csapatvédekezésnek, átálltunk a három belső védős rendszerre. Ekkor viszont a támadásoknál nem voltunk annyira hatékonyak, mint szerettem volna.”

A szövetségi edző ennél a résznél két játékost külön is megemlített. Mint mondta, Csonka András az ősszel még az NB III-ban szerepelt a Ferencváros játékosaként, most viszont már stabil tagja az NB I-es Budafoknak, míg Tamás Olivér a Paksban játszik rendszeresen, majd hozzátette, hogy mindkét futballista nagyon jó teljesítménnyel rukkol elő az élvonalban.

„Az első hat mérkőzésünket arra szántuk rá, hogy megtaláljuk a csapat gerincét. Utána viszont majdnem egy évig nem tudtunk mérkőzést játszani a járvány miatt. Ebben az időszakban, mivel egy év nagy idő, volt időnk átgondolni azt, hogyan és miként kell tovább fejlődnünk. Az utolsó két találkozónkon, a szlovének és az oroszok ellen viszont már teljesen rendben voltunk. Kicserélődött a keret, az NB I-ben rengetegen játszanak folyamatosan, van három-négy futballista a másodosztályból, ők is rendre bizonyíthatnak a klubjaikban. Az oroszokról tudni kell, hogy nagyon hamar kijutottak az Eb-re, a játékosaik a legnevesebb klubcsapataikban játszanak rendszeresen, BL és El-tapasztalatokkal is bőven rendelkeznek. Az ő legyőzésük azért volt különösen fontos, mert megfelelő önbizalommal készülhetünk az Európa-bajnokságra.”

Gera arról is beszélt, hogy konkurenciaharc zajlik azért, hogy a játékosok bekerüljenek a keretbe, és ez a csapat hasznára válik. Fontos a szakmai stáb számára, hogy jó alanyok legyenek a játékosok, igazi csapatemberként teljesítsenek. Azt is elmondta, hogy akármennyire is technikás egy játékos ma már nem tud érvényesülni a futballban, ha nincs meg a megfelelő gyorsasága, dinamikája, futóteljesítménye.

Szoboszlai Dominik, Szalai Attila, és Schäfer András az A-válogatott keretének a tagjai, nem gondolja, hogy nekik az U21-es Eb-n kellene pályára lépniük. A Vasas-MOL Fehérvár kupameccsen megsérült Bolla Bendegúzról elmondta, szerencsére nem olyan súlyos a sérülése, mint arról az első beszámolók szóltak, de vele és Szőke Adriánnal kapcsolatban majd Marco Rossi eldönti, hogy kell-e menniük a felnőtt válogatottba, amelyre március végén vb-selejtezők várnak.

„A csoportellenfeleinket feltérképeztük, gyenge csapattal itt már nem találkozhatunk. A németek tagjai voltak az U21-es Eb legutóbbi két döntőjének, Bundesliga-játékosokkal érkeznek majd, de nekik is van gyenge pontjuk. Fejben tudom, hogy lehetne megfogni őket, de komoly erőpróba vár ránk az első meccsen. Ellenük készülünk, mert az első találkozó döntően befolyásolja majd a többit. Kettőezer-tizenhatban, a franciaországi Eb-n az első meccsen legyőztük Ausztriát, majd továbbjutottunk a csoportból, ehhez az első meccsen elért siker elengedhetetlen volt. A holland stílust mindenki ismeri, nagyon jó játékosaik vannak, sok gólt rúgnak, a román utánpótlás-futball meg nagyon jó irányba megy az utóbbi években.”

A kerettel kapcsolatban Gera elmondta, hogy 10 nappal az első mérkőzés előtt kell megnevezni 20+3 játékost, ebben változtatni csak sérülés miatt lehet majd, de ha a válogatottunk továbbjut a csoportból, akkor a nyári mérkőzésekre új listát lehet majd leadni.

„Mindegyik meccs más lesz. A németek és a hollandok többnyire dominálnak a mérkőzéseiken, ehhez kell alkalmazkodnunk, a románok ellen viszont másfajta meccs várhat ránk” - válaszolta Gera arra a kérdésre, hogy van-e alaptaktikája, majd hozzátette, hogy a keret még nem végleges.

„Sokat tanultam az edzői szakmáról az elmúlt időszakban, az is sokat segített, amikor a törökök ellen az A-válogatottat irányítottam. Nagyon kevés idő szokott a rendelkezésünkre állni a mérkőzések előtt, de már sokkal több tapasztalatom van arról is, hogyan kell összeállítani a felkészülési menetrendet. Papíron a negyedikek vagyunk a csoportban, de nem arra készülünk, hogy ezen a helyen végezzünk. Álmunk a továbbjutás, de fontos a fejlődés, a lehetőség megragadása. Az NB I szintjét nem lehet a Bundesligáéhoz hasonlítani, de egy-egy mérkőzésre lelkesedéssel, fegyelemmel el lehet tüntetni a különbségeket. Nyugodt vagyok, a végére összeállt a csapat, várom az Európa-bajnokságot.”

Gera újságírói kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy ő hívő emberként elmegy majd a mérkőzések előtt templomba, de a játékosoktól nem kér ilyet, tiszteletben tartja, hogyan mások hogyan élik meg vallási hovatartozásukat.

A SEREGSZEMLE HELYSZÍNEI:

MAGYARORSZÁG

MOL Aréna Sóstó, Székesfehérvár (14201 FÉRŐHELY)

Haladás Sportkomplexum, Szombathely (8903)

Bozsik Aréna, Budapest (9000)

Alcufer stadion, Gyirmót (4500)

SZLOVÉNIA

Arena Petrol, Celje (13006)

Stozice Stadion, Ljubljana (16038)

Ljudski vrt, Maribor (12702)

Bonifika Stadion, Koper (4047)

CSOPORTBEOSZTÁSOK

A csoport:

Magyarország

Németország

Románia

Hollandia

B csoport

Szlovénia, Spanyolország, Csehország, Olaszország

C csoport

Oroszország, Izland, Franciaország, Dánia

D csoport

Portugália, Horvátország, Anglia, Svájc

A magyar válogatott Eb-mérkőzései:

március 24., Székesfehérvár:

Magyarország-Németország

március 27., Budapest, Bozsik-stadion:

Magyarország-Románia

március 30., Székesfehérvár:

Hollandia-Magyarország

A csoportokból az első két helyezett jut tovább!

LEGYÉL TE IS AZ U21-ES EB RÉSZESE!

280 önkéntes segíti majd a magyar és szlovén közös rendezésű Európa-bajnokság lebonyolítását. A jelentkezés az év végéig tart és az érdeklődők számtalan izgalmas feladatkör közül választhatnak.

A 2021 nyarára halasztott felnőtt férfi Európa-bajnokság mellett az U21-es kontinenstorna is remek lehetőséget kínál az érdeklődőknek, hogy bepillantást nyerjenek egy európai szintű sportesemény szervezésébe.

A magyar-szlovén közös rendezésű U21-es torna izgalmas kihívásokat, hasznos tapasztalatokat és kapcsolatokat, valamint jó szórakozást jelent az önkénteseknek, akik Budapesten mellett Győrben, Székesfehérváron és Szombathelyen látnak majd el feladatokat. A közel 300 önkéntes 15 mérkőzésen a legkülönbözőbb feladatkörökben segíthetik a szervező csapat munkáját; többek között ilyen az akkreditáció, transzport, marketing, média, versenyrendezés és szurkolói szolgáltatások is.

Az önkéntes programért a helyszíni szervezőcsapat felel, ők végzik a toborzást és kiválasztást, gondoskodnak az eseményt megelőző képzésekről, valamint koordinálják az önkénteseket az esemény teljes időtartama alatt.

Az önkéntesek lehetőséget kapnak arra, hogy az U21-es Európa-bajnokságon szert tegyenek nemzetközi rendezvényszervezési tapasztalatra, belekóstolnak a csapatmunka szépségeibe, fejleszthetik kommunikációs és problémamegoldó készségeiket, bővíthetik a kapcsolathálójukat, stb. Az önkénteseknek beosztásuknak megfelelően biztosítunk akkreditációt, Adidas egyenruhát, étkezést. Az esemény végén pedig záróbulit rendezünk, ahol további meglepetéssekkel köszönetet mondunk és megünnepeljük a sikeres együttműködést.

Jelentkezz a csapatba, ha

– 2021. március 1-ig már betöltöd a 18. életévedet,

– legalább minimális társalgási szinten beszélsz angolul,

– az általad kiválasztott városban, legalább mérkőzésnapokon szerepet tudsz vállalni

és részt tudsz venni az eseményt megelőző képzésen.

TOVÁBBI RÉSZLETEK A LINKRE KATTINTVA ÉRHETŐEK EL