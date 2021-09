Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) a nemzetközi szövetséghez (FIFA) fordul a csütörtök esti magyar-angol (0-4) világbajnoki selejtezőn tapasztalt rasszista szurkolói incidensek miatt.

Az Európa-bajnoki döntős angol válogatott játékosai ellenséges légkört tapasztaltak a telt házas Puskás Arénában rendezett mérkőzésen. Elmondásuk szerint a hazai drukkerek gúnyosan adtak hangot a nemtetszésüknek, amikor a vendégcsapat játékosai rasszizmus ellenes gesztusként féltérdre ereszkedtek a kezdés előtt, majd a gólok után műanyag poharakat és egyéb tárgyakat dobáltak a pályára, illetve rasszista rigmusokat énekekeltek.



A brit ITV és a Sky Sports televíziók riporterei azt állították, láttak és hallottak olyan magyar szurkolókat, akik majomhangok utánzásával gúnyolták Raheem Sterlinget és Jude Bellinghamet, sőt a Sky Sports felvételeket is mutatott az egyik ilyen nézőről.

Brilliant win in a unacceptable atmosphere Well done though boys pic.twitter.com/nUmYDB7J43 — Jack Grealish (@JackGrealish) September 2, 2021



Gareth Southgate szövetségi kapitány és Harry Kane csapatkapitány is elmondta, nem voltak tanúi rasszista incidenseknek, de ha mégis történtek ilyenek, az teljesen elfogadhatatlan, és büntetést érdemel.



Az FA rendkívül kiábrándítónak nevezte a történteket, és közölte, felkéri a FIFA-t, hogy vizsgálja ki az ügyet. A nemzetközi szövetség egyelőre nem szólalt meg az eset kapcsán.



A Kick It Out rasszizmusellenes szervezet úgy fogalmazott, "megdöbbentő volt látni néhány magyar szurkoló viselkedését".

Tony Burnett igazgató elmondta, támogatják az angol játékosokat és a szakmai stáb tagjait, akik ismét erőteljesen és becsületesen felléptek a rasszizmussal szemben, aminek nincs helye a sportágban és a társadalomban.



"Nem ez az első ilyen eset Magyarországon, ezért felkérjük a FIFA-t, hogy sürgősen vizsgálja ki ezt az ügyet. A tetteseket felelősségre kell vonni, és lépéseket kell tenni annak biztosítására, hogy az ehhez hasonló jelenetek ne ismétlődjenek meg" - szögezte le.



Az európai szövetség (UEFA) júliusban három zárt kapus mérkőzésre - az egyiket két év próbaidőre felfüggesztve - büntette a magyar válogatottat, mert drukkerei diszkriminatív magatartást tanúsítottak a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokság három csoportmeccsén.

Boris Johnson brit miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta: "teljesen elfogadhatatlan, hogy az angol játékosoknak rasszista inzultusokat kellett elszenvedniük Magyarországon".

A kormányfő is felszólította a FIFA-t, hogy "tegyen határozott lépéseket a felelősökkel szemben annak érdekében, hogy ezt a fajta gyalázatos magatartást végleg kiirtsák a sportágból".



Borítókép: Michael Regan/Getty Images