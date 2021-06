Szoboszlai Dominik, az RB Leipzig magyar válogatott labdarúgója reméli, hogy jobb idők következnek a pályafutásában.

A magyar középpályás télen igazolt a Salzburgtól a német Bundesligába, de új csapatában még egyetlen mérkőzést sem játszhatott, mert makacs szeméremcsont-gyulladással bajlódott. A sérülés miatt a jelenleg zajló Európa-bajnokságról is lemaradt, de most a Sport Bildnek azt mondta: nagyon reméli, hogy az új szezonban már játszhat és jó teljesítményt fog nyújtani.



"Továbbra is lépésről lépésre haladok a száz százalék felé, és amilyen gyorsan csak lehet, szeretnék teljesen felépülni" - nyilatkozott Szoboszlai a német lap szerdai számában.



"Az elmúlt időszak nem volt egyszerű, sem fizikailag, sem mentálisan. Először is azt kellett elfogadnom, hogy hosszú időt kell kihagynom" - tette hozzá.



Hiába tett hozzá sokat a kijutáshoz, az Eb-n nem lehet ott.



Fotó: Laszlo Szirtesi/Getty Images



A 20 éves Szoboszlaiért januárban mintegy 22 millió eurót fizetett a lipcsei klub, amely időközben aztán sérülése ellenére meglepetésre egy évvel még meg is hosszabbította a szerződését, amely így most 2026. június 30-ig szól.



A futballista úgy fogalmazott, a lehető legjobban szeretne teljesíteni csapatával a bajnokságban és a kupában is.



"Az idei kupadöntő még kívülről is nagyszerű élmény volt. Szeretnék újra ott lenni és a elhódítani a trófeát a Lipcsével" - mondta Szoboszlai Dominik.

Borítókép: Alejandro Rios/DeFodi Images via Getty Images