Kétgólos hátrányba került a magyar válogatott Litvániában, a második félidőben azonban egyenlített, de a kijutást érő győztes gólt nem sikerült megszereznie.

A lefújást követően a szövetségi kapitány és a játékosok is értékelték a látottakat.

Marco Rossi: Elrontottuk az első félidőt és szerencsénk sem volt. Nem nyertük meg a párharcokat, sok területet hagytunk nekik. A szünetben azt mondtam, több labdát kell szereznünk és félelem nélkül bele kell mennünk a párharcokba és be kell tartani a taktikai utasításokat.

A második játékrészben sokkal jobban dolgoztunk együtt, több óriási lehetőségünk is volt. Fejlődésben lévő, fiatal csapat vagyunk és még ha a megfelelő úton haladunk is, akkor sem sikerül mindig minden. Novemberben Bulgária ellen folytathatjuk.

Callum Styles: Rosszul kezdtünk és nem voltunk elég élesek. Két gólról visszajönni nehéz, de a második félidőben sikerült és akár egy harmadik gólt is szerezhettünk volna. Most százszázalékosan fel kell készülnünk Bulgária ellen.

Varga Barnabás: Győzni akartunk, de az első félidőben rosszul játszottunk. A második játékrészre úgy jöttünk ki, hogy ma ki akarunk jutni az Eb-re. Későn jöttek a góljaink. Megvoltak a helyzeteink, amiket be kellett volna rúgni. A párharcokban sem voltunk elég magabiztosak.

Szalai Attila: Mi okoztuk magunknak a problémákat. Nem mentünk bele elég agresszívan a párharcokba. A második félidőben másfajta játékfelfogásban léptünk pályára, ami az egyenlítésre volt elég. Pozitívum, hogy 2-0-ról vissza tudtunk jönni.

Szoboszlai Dominik: Nagyon rég játszottunk ilyen rosszul, mint az első 45 percben. Pozitív, ahogy a második félidőben pályára léptünk és megmutattuk az igazi énünket. Támadóbb játékkal folytattuk a szünet után. Tanulunk most ebből.

A magyar válogatott legközelebb Bulgária ellen lép pályára, Szófiában.



