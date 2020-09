A magyar labdarúgó-válogatott Szoboszlai Dominik bombagóljával 1-0-ra nyert Törökország vendégeként a Nemzetek Ligája új idényének csütörtöki nyitányán.

A magyar labdarúgó-válogatott a törökök otthonában lépett pályára a Nemzetek Ligájában. Jól és bátran kezdte a mérkőzést Marco Rossi együttese. Az első lehetőségre a hetedik percig kellett várni, amikor is Szalai Attila a saját térfeléről remekül indította Sallait, aki még a levegőben belekapott a labdába, amely végül a kapujából kilépő Cakirban akadt el. Két perccel később ismét Sallai volt agilis, a beadását a hazai védők szögletre tisztázták.



A 12. percben Cakirnak kellett védenie Holender lövése után. Szép támadás volt.



A 19. minutumban Szoboszlai lőtte rá mintegy 16 méterről, a labda azonban kifelé pattant a bal oldali kapufáról.



Az első félidő derekánál Marco Rossinak nem igazán lehetett oka a panaszra, hiszen fegyelmezetten védekezett a csapat és támadásban is aktívabb volt, mint a török válogatott.



Szoboszlai lövése levágódott a blokkról, aztán amely után kezezést reklamáltak Szalaiék, de a bíró sípja néma maradt.



Negyedórával az első játékrész vége előtt ismét a török kapufán csattant Holender csavarása.



Szalai Ádám is bátran elvállalt egy lövést 23 méterről lőtt, de a török kapus a középre tartó labdát kiütötte.



Gulácsinak nem sok dolga volt eddig, Yandas próbálkozásánál sem kellett túlzottan aggódnia az RB Leipzig kapusának, könnyedén fogta.

Még a végén is veszélyeztetett Szalai, aki másodszor is megpróbálkozott egy távoli lövéssel, azonban a kapu fölött zúgott el a labda.

Jól játszik a magyar válogatott, azonban az első félidő gól nélküli döntetlennel zárult.

A törökök cseréltek a szünetben, Kutucut a Lille játékosa, Yazici váltotta. Jobban kezdte a második félidőt a hazai csapat, legalábbis első öt percben átvették az irányítást.



Az 51. percben Szalai Ádámtól kapott remek labdát, de a lövése azonban szögletre vágódott egy törökről. Egy perccel később a török válogatott veszélyeztetett, Burak Yilmaz a saját térfeléről vezethette Gulácsi kapujára a labdát, Nagy Ádám azonban utolérte,Yilmaz lövését pedig Gulácsi ütötte ki.

Az 57. percben Calhanoglu lőtt rá 16 méterről, de nem találta el a kaput.

Fél órával a mérkőzés vége előtt Marco Rossi cserére szánta el magát, Sigér helyére Schäfer András állt be, aki ezzel debütált a felnőtt válogatottban.

Hat perccel később óriásit kellett védenie Cakir kapusnak. Szoboszlai jobb oldali szabadrúgása után Orbán nagy erővel, közelről fejelhetett, de a Trabzonspor hálóőr szögletre tolta a léc alá tartó labdát.

"Mindannyian Attila unokái vagyunk" – olvasható egy nézőtéren kifeszített molinón.

"Mindannyian Attila unokái vagyunk" – olvasható egy nézőtéren kifeszített molinón.



Szalai Ádámot váltva 891 nap után Nikolics Nemanja ismét pályára lépett a nemzeti válogatottban.

A második játékrészre szemmel láthatóan feljavultak a törökök, így az első félidőhöz képest jóval kevesebb helyzetet tudott kialakítani a magyar válogatott.



Tíz perccel a vége előtt Szoboszlai Dominik bődületesen nagy szabadrúgásgóljával szerezte meg a vezetést a magyar válogatott. ASalzburg játékosa mintegy 30 méterről talált be a török kapuba, tegyük hozzá, hogy végre a kapufa is velünk volt. (0-1)

null GOL!!!!! Dominik Szoboszlai!!!!!!!! 1-0 HUNGARY pic.twitter.com/oPofR8yFwi



A 88. percben Gulácsi szerezte meg a labdát egy hosszú indítás után.

Három percet hosszabbított a játékvezető, azonban hátralévő időben már nem változott az eredmény így a nemzeti együttes megérdemelten nyerte meg első mérkőzését a Nemzetek Ligájában, ezzel pedig idén még továbbra is veretlen.

A magyar válogatottnak nem volt gyenge pontja, Gulácsi jól védett, a védők fegyelmezettek voltak, Nagy Ádámnak remek indításai voltak, Szoboszlai fantasztikus gólt szerzett, összességében az egész csapatot dicséret illeti. Jöhetnek az oroszok!

Törökország-Magyarország 0-1

