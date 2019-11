Világbajnoki elődöntő 1954: Magyarország-Uruguay 4-2

Helyszín: Lausanne, Stade Olympique de la Pontaise

Gólszerzők: Czibor 14’, Hidegkuti 47’, Hohberg Juan Eduardo 76’, Hohberg Juan Eduardo 86’, Kocsis 112’, Kocsis 117’

Magyarország: Grosics Gyula, Buzánszky Jenő, Lóránt Gyula, Lantos Mihály, Bozsik József, Zakariás József, Budai László, Kocsis Sándor, Palotás Péter, Hidegkuti Nándor, Czibor Zoltán

Szövetségi kapitány: Sebes Gusztáv

Uruguay: Máspoli Roque Gaston, Andrade Victor Rodriguez, Santamaría José Emilio, Cruz Luis, Varballo Nestor, Ambrois Javier, Schiaffino Juan Alberto, Hohberg Juan Eduardo, Borges Carlos

Szövetségi kapitány: López Juan



Fotó: magyarfutball.hu

Micsoda meccs volt?!

Puskás sérülése miatt Kocsis Sándor lépett elő főszereplővé a mérkőzésen. Az ő, hosszabbításban szerzett két góljával nyertünk a kiélezett elődöntőn. Íme a meccs összefoglalója:





Idén lenne kilencven éves a legenda, Kocsis „Kocka” Sándor, magyar válogatott labdarúgó, az Aranycsapat tagja, a Fradi és az FC Barcelona egykori játékosa. Ennek okán a Kocsis 90 elnevezésű emlékév egyik állomásaként 2019. november 14-én került sor a "Kocsis 90" emlékestre a Groupama Arénában.



Fotó: Bakonyi Péter / sport365.hu

Az emlékév megálmodója Dr. Kovács Barnabás, aki korábbi, barcelonai főkonzuli megbízatása idején napi szinten érzékelte, hogy a Spanyolországban „Aranyfej”-ként emlegetett Kocsis Sándor milyen nagy tiszteletnek örvend a katalán fővárosban, így széleskörű sportdiplomáciai kapcsolatait a nemes cél érdekében hasznosítva szervezte meg az emlékév eseményeit. Csányi Sándor, a FIFA és UEFA alelnök, MLSZ elnök fővédnökként állt az esemény mögé, ezzel csupán megnyitva a további rangos támogatók és résztvevők sorát.

Az esten beszédet mondott Tarlós István miniszterelnöki megbízott, Dr. Szabó Tünde, az EMMI sportért felelős államtitkára, illetve a katalán klub részéről José María Barnils az FC Barcelona társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója és Pedro Valentín Mora, a FC Barcelona veterán játékosai igazgatósági tagja.

A beszédek és emlékező köszöntések mellett a sportlegenda emlékét több kulturális alkotás is gazdagítja, így került sor Kocsis Tibor filmrendező Kocsis Sándorról készült „KOCSIS 90” című rövidfilmjének bemutatására, majd Szöllősi György, a magyar futballhagyományok nagykövete, a MSÚSZ elnöke bemutatta a „Kocsis Sándor, a levegő ura” című könyvet. Az est fényét tovább emelte a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője, Pál István „Szalonna” és együttese, illetve Létay Kiss Gabriella, a Magyar Állami Operaház szólistája, Liszt-díjas művészének előadása.

Az "Aranyfejű magyarnak" a kivételes fejelési technikáját szintem minden felszólaló kiemelte beszédében. Nem véletlenül:





Megható volt hallgatni a visszaemlékezéseket „Kocka” életéről, és látni, hogy Katalóniában is milyen nagy becsben őrzik emlékét. Tervben volt, hogy felszólal a legenda fia, ifj. Kocsis Sándor is, de ő sajnos, egészségi állapota miatt nem tudott a rendezvényre hazánkba utazni. Jelen volt viszont Puskás Öcsi unokája és dédunokája is.

A jeles vendégek Barcelona-mezt kaptak a szervezőktől, 90-es számmal és Kocsis nevével díszítve.



Fotó: Bakonyi Péter - sport365.hu



Kocsiséknak köszönhetően tehát egyszer sikerült kétvállra fektetnünk Uruguay legjobbjait. Ők ugyan most is a világ elitjébe tartoznak, ami jelenleg rólunk sajnos nem mondható el, de talán mégis bizakodhatunk benne, hogy 90 évvel Kocka születése után ma is felvesszük a kesztyűt (stoplist), és méltó módon emlékezünk az elődök diadalára.

Egy dolog már biztos méltó a magyar futball dicsőséges történelméhez: az új nemzeti stadionunk, a Puskás Aréna!



Fotó: Origo.hu

Mielőtt kezdődik a várva várt nyitómeccs, hangolódjunk rá a fantasztikus, 65 évvel ezelőtti mérkőzés korabeli tudósításával, a Népszava 1954. július 1-jei számából:

„A magyar válogatott a világbajnoki döntőben!



Százezrek ültek feszült izgalommal a rádiókészülékek mellett, százezrek sóhajtoztak és nevettek, aggódtak vagy vigadtak aszerint, ahogyan Szepesi György a lausannei stadion mikrofonján keresztül az éter hullámain át továbbította a magyar-uruguayi mérkőzés páratlanul izgalmas jeleneteit. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az egész ország szíve ott dobogott labdarúgóinkkal abban a szinte emberfeletti küzdelemben, amellyel fiaink végül is kiharcolták a nehéz, de megérdemelt győzelmet.



Büszkék lehetünk a magyar 11-re, amely nem kisebb ellenfelet késztetett megadásra, mint a kétszeres világbajnok Uruguay csapatát, a világbajnoki cím jelenlegi védőjét, a délamerikai kontinens legjobb együttesét. Büszkék lehetünk labdarúgóinkra, akik ismét megmutatták, hogy a legválságosabb pillanatokban is helyén van a szívük s akkor nyújtják a legnagyobb teljesítményt, amikor arra a legnagyobb szükség van. Nagy akadályon jutottunk túl. Hatalmas lépést tettünk a világbajnoki cím elnyerése felé. Minden dicséret a magyar labdarúgóknak, akik a rendkívül kemény, de mindvégig példás, sportszerű keretek között lefolyt nagy csatában diadalra vitték a magyar színeket.



Magyarország csapata a világ- bajnoki döntőben! A magyar futballsport újabb világraszóló diadala ez. Köszöntjük a magyar labdarúgókat, akik küzdőképességükkel az első perctől az utolsó percig erejüket nem kímélve, minden tudásukkal harcoltak — és győztek! Köszöntjük őket és reméljük, hogy a vasárnapi döntőben újabb győzelemmel, a magyar sport újabb nagy diadalával örvendeztetik meg a sportszerető magyar közönséget.



Magyar idő szerint 7 óra előtt néhány perccel vonult ki a két csapat a pályára. A játékosok felsorakoztak a gyepszőnyeg szélén és felhangzott a két ország himnusza. A csapatkapitányok kezet fogtak egymással, majd Griffith játékvezető sípjelére felállt a két csapat.



Magyarország: Grosics — Buzánszky, Lóránt, Lantos — Bozsik, Zakariás — Budai II., Kocsis, Palotás, Hidegkúti, Czibor.



Uruguay: Maspoli — Andrade, Santamaria, Croz — Carballo, Martinez — Souto, Ambrodis, Schiaffino, Hohberg, Borges.



Magyar támadásokkal kezdődik a játék. Kocsis már az első percben meredeken szökteti Budait, de a labda a szélső elől az oldalvonalon kívülre csúszik. Beadás után azonnal az uruguayiak törnek előre. Borges Schiaffinóhoz játszik, aki Carballót ugratja ki.



A 13. percben megszületik a magyar válogatott első gólja. Kocsis ragyogóan ugratja ki Czibort a balszélső egy pillanatig kivár, majd bal lábbal Maspoli mellett a hálóba rúgja a labdát.



Sűrű cseppekben esik az eső, amikor a második félidőben a pályára lépnek a csapatok. Schiaffino indítja el a labdát, de a következő pillanatban már Czibort szereli az uruguayi védelem. A második percben nagyszerű magyar gól születik.



Kocsis remek szöktetésével ragyogóan fut el Budai. Az alapvonal közeléből bead; Hidegkúti a jobbalsó sarokba fejeli a labdát (2:0).



A 31. percben gólt érnek el az uruguayiak. Ambrois hozza fel a labdát, Schiaffinóhoz játszik, a bal- összekötő elgurít Lantos mellett és az átadásra pompás ütemben kiugró Hohberg a magyar kapuba lő (2:1).



Már csak néhány perc van hátra s úgy látszik, a magyar csapat győztesen hagyja el a pályát. A 40. percben azonban a magyar védelem pillanatnyi megingását a ragyogóan játszó Schiaffino kihasználja és a kifutó Grosics mellett gólt ér el (2:2).



A meghosszabbítás: Kocsis két góljával győzünk!



A 22. percben a magyar csapat ismét megszerzi a vezetést. Palotás szöktetésével Budai szélsebesen elszáguld és mintaszerű beadását Kocsis védhetetlenül fejeli a hálóba (3:2).



A gól szárnyakat ad a magyar játékosoknak. Egymást átölelve vonulnak középre az újrakezdésre. Ismét több szép magyar támadás fut a pályán. Két perccel a mérkőzés végleges befejezése előtt



Hidegkúti pompásan ível előre egy labdát, amely Kocsis fejéről védhetetlenül száll a hálóba (4:2).



Közben erősen besötétedett. A közönség szállingózik kifelé. Még néhány veszélyes magyar támadás és — vége!



Magyarország labdarúgócsapata legyőzte az 1950. évi világbajnok Uruguay válogatottját s ezzel biztosította a döntőbe jutását!”



Fotó: magyarfutball.hu



Bakonyi Péter