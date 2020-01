A 61-szeres magyar-válogatott Szalai Ádám, hétfői szabadnapját a jótékonyság jegyében töltötte.



Az általa életre hívott, már két éve működő Játékidő Alapítvánnyal délután a fővárosi Szent János Kórház felé vette az irányt, ahol az intézmény gyermeksebészeti és traumatológiai osztályának adományozott az alapítvány jóvoltából egy betegirányító és sorszámkiosztó automatát, valamint a hozzá tartozó képernyőt.



Ezt követően beszélt jelenlegi helyzetéről a Mainz klubjánál, a válogatottról és szót ejtett az esetleges hazatérésről is a későbbiekben.



"Jelenlegi helyzetük alapján nem lehet más célunk, mint a bentmaradás. Van még egy másfél éves szerződésem, és azon vagyok, hogy ezt az időszakot ki is töltsem és remélhetőleg ezt az első osztályban tehetem majd meg. "



Arra, hogy el tudja-e képzelni magát a magyar bajnokságban a következő években, meglepődve válaszolt.



"Minden erőmmel a Mainz csapatára koncentrálok, most jelenleg a bentmaradás a cél, aztán majd meglátjuk mit hoz a jövő."



Természetesen szót ejtett a magyar válogatottról is, ugyanis mindössze két mérkőzés választja el az Európa-bajnoki részvételtől a csapatot. A Nemzetek Ligája rájátszásban március 26-án Bulgáriát kellene legyőzni, és ezt követően az Izland-ROmánia meccs győztesét.



"Sokan már befejezték a válogatott karriert, és van pár újonc is. Itt egy lehetőség, hogy kijussunk és megpróbálunk ezzel élni is. Szeretnék én is a legjobb formámmal hozzájárulni a csapat teljesítményéhez majd." - mondta.



Forrás: m4sport.hu



Borítókép: Facebook/Szalai Ádám