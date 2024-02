Bernd Storck szerint a külhoni magyarság életében közösségösszetartó ereje van a labdarúgásnak.

"Az emberek együtt élnek a klubbal és a magyar futballal egyaránt. Tisztában vannak azzal, hogy mit értünk el a magyar válogatottal a 2016-os Európa-bajnokságon, keresik a párbeszédet az utcán, elismerően beszélnek. Az ember érzékeli, hogy ez egy olyan értékes közösség, amely identitása részeként éli meg a labdarúgást" - mondta az M1 aktuális csatornának adott exkluzív interjúban a romániai Sepsi OSK német vezetőedzője, aki korábban ugyanezt tapasztalta a dunaszerdahelyi csapatnál.

A korábbi magyar szövetségi kapitány úgy vélte, nem a legszebb időszakában vette át a székelyföldi klub irányítását, új ötleteket és futballfilozófiát hozott, melynek köszönhetően a kudarcszériát felváltotta egy veretlenségi sorozat, azonban most ismét kisebb hullámvölgybe került a gárda. Azt viszont hangsúlyozta, ez csak az eredményekben látszik, mert "a játék rendben van", ezért elégedett, mert a csapat "jó úton halad".

A Sepsi négy fordulóval az alapszakasz vége előtt sorozatban négy vereség miatt visszaesett a felsőházat jelentő hatodikról a 10. pozícióba, de csupán két pont választja el a célként megjelölt hatodik helytől.

"Kecskés Ákos alapember, folyamatosan játéklehetőséget kap. Varga Kevin most érkezett Ciprusról, ahol nem igazán számítottak a játékára. Nagy potenciál van benne, jó úton jár, megpróbáljuk felépíteni. Varga Rolandot régóta ismerem, már 2015-ben, 2016-ban is a magyar válogatott környékén mozgott. Most éppen sérülés hátráltatja, de már sokszor bebizonyította, hogy a kezdőcsapatban van a helye" - beszélt a német szakember a sepsiszentgyörgyiek keretében lévő három magyar válogatott labdarúgóról.

A magyar válogatott kapcsán kiemelte, Marco Rossi szövetségi kapitány remek csapatot rakott össze, ezért biztos benne, hogy a nyári Európa-bajnokságon Magyarország képes lehet a meglepetésre. A mostani együttest a saját korszakával összehasonlítva arra a különbségre hívta fel a figyelmet, hogy jelenleg sokkal több magyar labdarúgó szerepel külföldön, "hatalmas nyereségnek" nevezte az RB Leipzig védőjét, Willi Orbánt, a csapatkapitány Szoboszlai Dominiket pedig világklasszisként jellemezte.

"A magyar egy stabil, egységes válogatott, nem úgy, mint a házigazdáké. A német csapat legutóbbi mérkőzései nyugtalanságra adnak okot, Julian Nagelsmann szövetségi kapitány még mindig nem találta meg azt a stabil formációt, amely sikeres lehet az Eb-n" - mondta 61 éves tréner.



"A hazai pálya, a szurkolók viszont szárnyat adhatnak a német csapatnak. Ami pedig Magyarországot illeti: ha úgy játszik, mint a kvalifikáció során, akkor sikeres lehet, és továbbjuthat az egyenes kieséses szakaszba".

A magyarokat a 2016-os kontinensviadalon a nyolcaddöntőig vezető Storck az interjú végén szót ejtett a Ferencváros és az Olimpiakosz 16 közé jutásért zajló párharcáról a Konferencia-ligában. Szerinte csütörtökön telt ház előtt, saját stadionjában jó esély mutatkozik arra, hogy egygólos hátrányát ledolgozva továbbjusson a magyar bajnok.

