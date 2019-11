Négy nappal a cardiffi, sorsdöntő Eb-selejtező előtt pénteken 19 órától az Uruguay elleni barátságos mérkőzéssel avatja fel az új Puskás Arénát a magyar labdarúgó-válogatott; Marco Rossi szövetségi kapitány ígérete szerint nem tartalékol a walesi összecsapásra.

Az olasz szakvezető bizonyos szempontból nem is teheti meg, ugyanis a védelemből három kulcsjátékosára sem számíthat - Korhut Mihály eltiltás, míg Willi Orbán és Kádár Tamás sérülés miatt nem léphet pályára jövő kedden -, azaz az ünnepi találkozón kell megtalálnia azt az összeállítást a hátsó alakzatban, amely képes lehet megállítani a Gareth Bale és Aaron Ramsey által fémjelzett riválist. Ami biztos, hogy a védelem olyan felállásban kezd majd pénteken, amilyenben még soha, és mindössze ez a 90 perce lesz, hogy összeszokjon. A középpályán viszont megoldódhatnak Rossi októberi problémái, mivel Nagy Ádám és Pátkai Máté is felépült sérüléséből.



A védelem tesztelésére tökéletes ellenfélnek tűnik a kétszeres világbajnok Uruguay, mivel a világranglistán ötödik dél-amerikai együttes soraiban olyan világsztárok ellen gyakorolhatnak a magyar védők, mint a Barcelonában futballozó Luis Suárez, vagy éppen a Paris Saint-Germaint erősítő Edinson Cavani. Rossi kollégájának nincs csapatépítési problémája, ugyanis Oscar Tabarez a folytonosságot képviseli, 2006 óta, azaz 13 éve irányítja az uruguayi együttest, amely a tavalyi világbajnokságon és az idei Copa Americán is negyeddöntős volt.



Az Uruguay csapatában olyan világsztárok is pályára lépnek, mint Luis Suárez. Fotó: Stanislav Krasilnikov\TASS via Getty Images



Amikor a két válogatott legutóbb éppen a Népstadionban találkozott egymással, a magyarok akkor is ünnepeltek: ezúttal a stadionavatáson túl Gera Zoltánt búcsúztatják el, 1962-ben pedig a legendás Bozsik József köszönt el a címeres meztől. Az 57 évvel ezelőtti találkozó úgy zárult 1-1-es döntetlennel, hogy a hazaiak gólját éppen a 101-szeres válogatottként elköszönő fedezet szerezte. Ez biztosan nem adatik meg a 40 esztendős Gera Zoltánnak, mert az U21-es válogatott szakembereként tevékenykedő játékos nem lép pályára.

A Puskás Aréna kapuit 16 órakor nyitják meg, a magyar szövetség azt kéri a szurkolóktól, hogy az ünnepség 17.30-as kezdése miatt érkezzenek korán és lehetőleg a közösségi közlekedést használják, mert forgalomkorlátozás lesz a stadion környékén.



A találkozóra októberben három nap alatt minden jegy elkelt, így a 67 215 férőhelyes új létesítményben telt ház lesz, ami ezúttal 65 114 nézőt jelenthet, ilyen nagyszámú közönség pedig 33 éve nem volt Magyarországon.

