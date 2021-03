A világbajnokságra való kijutás élvez prioritást idén Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya számára.

Az olasz szakember az M4 Sportnak kifejtette: eseménydús időszak előtt állnak, hiszen március végén világbajnoki selejtezőket játszik a válogatott, bő két hónappal később pedig kezdődik majd a részben hazai rendezésű Európa-bajnokság. Hozzátette: utóbbitól függetlenül most csak a soron következő három találkozóra koncentrálhatnak.



"Egyszerűen nem lehet a fejünkben már most, hogy milyen csapatok ellen játszunk júniusban, hiszen két hét múlva itthon fogadjuk Lengyelországot az első vb-selejtezőn. Az én nézőpontom szerint a világbajnokság az elsődleges, nálam ez élvez prioritást" - nyilatkozta Rossi, egyúttal kiemelte, ez most még csak álom, hiszen olyan csoportból juthatnának ki, amelyben ott van Lengyelország és Anglia is. Mellettük pedig Albániát a legveszélyesebb ellenfélnek nevezte a negyedik kalapból, rengeteg élbajnokságban játszó futballistával.



"Borzasztóan nehéz lesz kijutni, különlegest kell alkotunk. Az elmúlt két évben viszont többször is legyőztünk már nálunk előrébb rangsorolt csapatokat, most is mindent meg fogunk tenni. Amit ígérhetek, az az, hogy a pályán látott hozzáállással nem lesz gond" - mondta a szakvezető.



A magyar válogatott március 25-én a Puskás Arénában fogadja a lengyel gárdát, majd három nappal később San Marino, március utolsó napján pedig Andorra vendége lesz. A válogatott itthon játszó tagjai jövő csütörtökön találkoznak Telkiben - a kapitány csütörtökön hirdette ki keretét -, az idegenlégiósok pedig a hétvégi bajnoki mérkőzéseiket követően érkeznek meg a válogatott főhadiszállására.



A téli átigazolási időszakban Salzburgból Lipcsébe szerződő, ám azóta is ágyéksérüléssel küzdő Szoboszlai Dominikről elmondta: a klubváltása óta nem játszott, és információi szerint az RB Leipzignél még nem is edzett az első kerettel.



"Nagyon remélem, hogy áprilisban már elkezdhet játszani, de ez csak remény. Az viszont biztos, hogy ha az Eb előtt akár csak négy-öt mérkőzést játszik majd, óriási segítségünkre lesz. Főként úgy, hogy a többi topbajnokságból érkező játékossal ellentétben nem lesz fáradt" - mondta Rossi.



Kitért a Dárdai fivérekre, a MOL Fehérvárban játszó Pálra, valamint a középső fiúra, a Herthában lévő Mártonra. A szakember kiemelte: Pálnak előbb a fehérváriaknál kell megszilárdítania a helyét, így neki most az U21-es válogatott lehet a reális célja. Márton esetében pedig az a legfontosabb, hogy ő mit szeretne: német vagy magyar válogatott lenni?



"Ha a magyar mellett dönt, és rendszeresen játszik a Herthában, akkor nem lesz akadálya, hogy a fókuszunkba kerüljön" - közölte Rossi.

