Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kiegyenlített mérkőzésre számít az albánok elleni vasárnapi idegenbeli világbajnoki selejtezőn.

A magyar szövetség beszámolója szerint a szombati sajtótájékoztatón Rossi kiemelte: az ellenfél remek erőkből áll, ezért nagyon nehéz összecsapást vár.



"Arra számítok, hogy az albánok elleni mérkőzés képe totálisan különbözik majd az angolok elleni meccsétől. Csütörtökön a világ egyik legjobb csapatával játszottunk, és sajnos nem jól reagáltunk a kapott gólra. Láttam az albánok mérkőzését a lengyelek ellen, és azt kell mondanom, a 4-1-es eredmény egyáltalán nem volt igazságos. A mérkőzés nagy részében az albánok játszottak jobban, de nem volt szerencséjük, és valamivel pontatlanabbak voltak a lengyeleknél" - mondta Rossi.



"Az albánok játéka alapján roppant kemény meccs vár ránk vasárnap, arra számítok, hogy kiegyenlített lesz a játék, és mindkét csapat egyértelműen a győzelemre játszik majd. Már a sorsolás pillanatában is tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk Albániában, ismerjük a játékosokat, a szövetségi kapitányt, a csapat erőnléti edzője pedig jó barátom, már csak ezért is maximálisan tiszteljük az ellenfelünket" - tette hozzá.



A pozitív koronavírusteszt miatt biztosan kimaradó Szalai Ádám kapcsán elmondta: sosem panaszkodik a hiányzók miatt, most sem teszi ezt, de a csapatkapitányt nehéz lesz pótolni, mert a pályán és a pályán kívül is nagyon fontos a személye. Ugyanakkor ha a csapat jól reagál az angolok elleni csütörtöki 4-0-s vereségre, és ugyanabban a szellemben lépnek pályára a játékosok, mint az Európa-bajnokságon, akkor jó eredményt érhet el vasárnap.



A szövetségi kapitány elárulta, Nagy Ádám és Botka Endre is bevethető a mérkőzésen, de egyelőre sok a kérdőjel a kezdőcsapatot illetően, és a következő éjszaka még azzal fog telni, hogy megtalálja az optimális összetételű együttest. Rossi kiemelte: nemcsak a kezdőjátékosoknak, hanem a cseréknek is tökéletes állapotban kell lenniük, mert fontos szerep hárulhat rájuk vasárnap.



Nikolics Nemanja az angolok elleni összecsapást értékelve elmondta, az első félidőben védekezésben jól teljesített a csapat, de nem úgy kellett volna reagálni az első angol gólra, ahogyan tette az együttes.



"Sok időnk nem volt a hibák átbeszélésére, de igyekszünk a lehető legjobban felkészülni az albánokra. Nagyon fontos meccs vár ránk, de ugyanez igaz az albánokra is, mindkettőnket csak a győzelem tarthat versenyben a csoport második helyének megszerzéséért. Támadásban javulnunk kell, és szervezetten kell védekeznünk. Mindent ki kell adnunk magunkból, szeretnénk jó játékkal három pontot szerezni" - mondta Nikolics.



Az albánok kapitánya, Edoardo Reja is bízik benne, hogy együttese javítani fog, hiszen a csütörtöki játéknapon szerinte "igazságtalan" végeredmény született, amikor is csapata 4-1-re kikapott Lengyelországban. Arról később dönt, hogy a ferencvárosi Myrto Uzunit pályára küldi-e. Hozzátette: bízik a gyors játékosaiban, akik bajba sodorhatják a magyarokat, akiknek a csapategység az erősségük.



"Győzni akarunk, hogy maradjon esélyünk a továbbjutásra" - mondta.



Az elbasani összecsapás - amelyet a holland Danny Desmond vezet majd - 18 órakor kezdődik.

Borítókép: mlsz.hu