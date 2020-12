Az első két kalapból Angliát és Lengyelországot kapta a magyar labdarúgó-válogatott csoportellenfélnek a 2022-es katari világbajnokság európai selejtezősorozatának hétfői zürichi sorsolásán.

Marco Rossi együttese az I csoportba került, ahol még Albánia, Andorra és San Marino legjobbjaival találkozik majd.



"Ezúttal is bebizonyosodott, hogy a sorsolásoknál általában nincs szerencsém, bár tény, hogy kerülhettünk volna nehezebb csoportba is" - idézte Marco Rossi szövetségi kapitányt a magyar szövetség (MLSZ) honlapja.



"Szerintem közepesen nehéz hatos tagjai lettünk. A csoportnak egyébként érdekessége, hogy három olasz szövetségi kapitány által irányított válogatott is szerepel benne. Bár mindkét nálunk erősebb csoportellenfelünk csak a harmadik lett Nemzetek Ligája csoportjában, ez nem szabad, hogy megtévesszen minket, hiszen a legutóbbi vb-n elődöntős angolok jelenleg negyedikek a világranglistán, míg a lengyelek a 19. helyen állnak, ráadásul náluk játszik Robert Lewandowski, aki az egy vb-selejtezősorozatban szerzett legtöbb gól csúcstartója 16 találattal" - fűzte hozzá az olasz szakember.



Rossi hozzátette, a negyedik kalapos válogatottak közül Albániát a legerősebb csapatok között tartja számon, és ugyan Andorra vagy San Marino is hátul szerepel a világranglistán, előbbi kapcsán a magyarok is emlékezhetnek, hogy a kiscsapatok milyen veszélyesek tudnak lenni, ha nem veszik komolyan őket. A kapitány ezzel a 2018-as vb selejtezőjében elszenvedett 1-0-s idegenbeli vereségre utalt.

A

magyarok történetük során eddig 22 mérkőzést vívtak az angolokkal, az egymás elleni örökmérlegben a rivális vezet, hiszen 15 győzelem és két döntetlen mellett csak ötször kapott ki. Legutóbb tíz évvel ezelőtt találkoztak egymással a csapatok, akkor, Egervári Sándor bemutatkozó mérkőzésén a Wembley Stadionban 2-1-re nyertek a hazaiak.



A lengyelekkel szemben pozitív a mérlege a magyar válogatottnak, 32 mérkőzésből 20-at nyert meg 8 vereség és 4 döntetlen mellett. Legutóbb 2011 novemberében csaptak össze a felek, Poznanban 2-1-es lengyel győzelem született.



A jövő márciustól novemberig tartó kvalifikációból - melyben öt hatos és öt ötös csoportban zajlanak majd a küzdelmek - a győztesek jutnak ki automatikusan a világbajnokságra.

A csoportmásodikokhoz csatlakozik majd két olyan együttes, amely a Nemzetek Ligájában megnyerte csoportját, de a vb-selejtezők során nem végez az első két helyen - ilyen lehet akár a magyar válogatott is. A playoffban ez a 12 válogatott küzd majd a fennmaradó három európai helyért, három ágon, két egymeccses párharcban 2022 márciusában.

Borítókép: Srdjan Stevanovic/Getty Images