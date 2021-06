A Dinamo Kijev román vezetőedzője, Mircea Lucescu szívesen látná Marco Rossit a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányaként - derült ki a szakember román médiának adott nyilatkozatából.

A tréner hétfőn este részt vett a Bukarestben rendezett osztrák-ukrán Európa-bajnoki mérkőzésen, amely az osztrákok 1-0-s győzelmével ért véget. Ezzel Ukrajna továbbjutási esélyei minimálisra csökkentek, s a meccset követően Lucescu a román médiának nyilatkozva csalódottságának adott hangot Ukrajna Eb-szereplésével kapcsolatban, amelyet várakozáson alulinak tart.



Fotó: Dmitriy Golubovich/Anadolu Agency via Getty Images

A 2009-ben a Sahtar Donyeckkel az UEFA Kupát elhódító román edző egyebek mellett a magyar szövetségi kapitányról is nyilatkozott, aki az 1990-es évek elején játékosként rövid ideig a Lucescu által vezetett olasz Bresciában szerepelt. A román tréner elmondta, reméli, hogy egyszer majd a román válogatott szövetségi kapitánya lesz Rossi, hiszen nagyon jól felkészült, komoly szakember, aki megérdemli, hogy más válogatottat is irányítson a magyaron kívül. Lucescu szerint Rossi "százszázalékosan profi edző", aki nagyon jól elemezte a magyarok ellenfeleit. Úgy vélte, hogy akárcsak játékosokat, edzőket is lehet találni bárhol a világon, a fontos az, hogy ez utóbbiak könnyen alkalmazkodjanak a fogadó ország futballkultúrájához.

A román válogatott nem jutott ki a részben budapesti és bukaresti rendezésű Európa-bajnokságra.

Borítókép: UEFA/UEFA via Getty Images