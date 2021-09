Ahogy arról korábban beszámoltunk, az angol szövetség az UEFA-hoz fordult a Magyarország-Anglia vb-selejtezős összecsapáson történt rasszista megmozdulások miatt. A beszámolók szerint a magyar szurkolók egy kis csoportja fütyüléssel, huhogással és rasszista megnyilvánulásokkal illette az angol játékosokat. Az esetről számos sajtóorgánum számolt be a világon. A történtekre Marco Rossi is reagált a SkySports kérdésére.

A magyarok szövetségi kapitánya elmondta, nagyon sajnálja, ami történt.

"Sajnálom azt, ami történt. Ez mindenkivel szemben tiszteletlen volt, nem csak a játékosokkal szemben, de amit nem tudok kontollálni az nem tőlem függ" - fejtette ki.

"I am sorry that happened."



Hungary head coach Marco Rossi apologises for the racist abuse that England players faced last night. pic.twitter.com/T6ZuyLotat