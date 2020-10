Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a szakmai stáb túl sok változtatást már nem tud végrehajtani a kezdőcsapaton az oroszok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre, amely szerdán 20.45 órakor kezdődik Moszkvában.

"Mi nem Olaszország vagyunk, hogy behívjunk 32-33 futballistát a válogatott keretébe. Nem tudunk 11 játékost kicserélni, ez képtelenség, de majd szerdán meglátjuk, kik kerülhetnek be a kezdő tizenegybe" - nyilatkozta az olasz szakember az orosz fővárosban kedd este megtartott online sajtótájékoztatón.



Rossi hozzátette, a bolgárok otthonában 3-1-re megnyert múlt csütörtöki találkozó után 5-6 helyen változtatott a vasárnap este Szerbiában játszott összecsapásra, de hasonló mértékű változtatást ezúttal már nem tud végrehajtani.



"Az orosz válogatott Budapesten sem okozott meglepetést, a három gólt a saját hibáinkból kaptuk, de utána sem tértünk el az előzetesen megtervezett taktikánktól, és vissza tudtunk jönni a meccsbe, sőt, a végén még az egyenlítésért is küzdhettünk" - mondta a szeptember elején 3-2-re elveszített mérkőzésről a szövetségi kapitány.



Rossi szerint a szerda esti találkozót semmiképpen nem használják felkészülésként az Izland ellen november 12-én, Budapesten sorra kerülő Európa-bajnoki pótselejtezőre, mint mondta, most csak az számít, hogy Moszkvában milyen lesz a játékosok hozzáállása.



"Az akaratot, az elszántságot szeretném látni rajtuk, valamint azt, hogy képesek betartani és végrehajtani az előzetesen eltervezett taktikát" - jelentette ki az olasz szakvezető, hozzátéve, hogy csapatként javulnia kell a válogatottnak, elsősorban önbizalom szempontjából.



Sigér szerint nem szabad megijedniük.



Fotó: Denis Doyle - UEFA/UEFA via Getty Images



Az esetleges A divízióba jutást firtató kérdésre Rossi úgy reagált: erről még túl korai beszélni, először a szerdai meccsre kell koncentrálni, majd jönnek a novemberi összecsapások, melyek hasonlóan fontosak lesznek.

Sigér Dávid, a Bajnokok Ligájában csoportkörbe jutott Ferencváros középpályása szerint szeptember óta építik tudatosan a válogatott és az abban szereplő futballisták önbizalmát, az együttes pedig egyre jobban működik.



"Bátran kell játszanunk, és nem szabad félnünk semmitől sem, ha pedig ezt megtesszük, akkor biztosan szoros mérkőzést tudunk játszani az orosz válogatottal" - fogalmazott Sigér, aki a szerda esti ellenfélről úgy vélekedett, egészséges agresszivitással futballozik, ehhez megvan a minőségi játékosállománya, csapatként pedig kiemelkedően egységes és eredményes.



Az orosz-magyar találkozó az angol Michael Oliver sípjelére kezdődik szerdán 20.45-kor, a tét pedig a csoportelsőség lesz a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban. Marco Rossi együttese győzelemmel megelőzné riválisát a tabellán és bebiztosítaná a bennmaradását.

Borítókép: Stu Forster/Getty Images