Marco Rossi az angolok elleni vb-selejtező előtt a molcsapat.hu-nak adott interjút, amit most változtatások nélkül közlünk.



A kapitány nyugodtan várja a vb-selejtezőket, előre nem ír alá kilenc pontnál kevesebbet, és bár néhol irreális elvárásokkal találkozik, tudja, hogy a csapata fejben is rendben van.



“Egy futballedző mindig nyomás alatt van” - mondta széles mosollyal Marco Rossi, az őszi vb-selejtezőkre készülő magyar válogatott kapitánya. Az olasz szakember arra a kérdésre adta a fenti választ, hogy mennyire érzi a közvélemény nyomását az Európa-bajnokságon bőven erőn felül teljesítő csapat eredményei miatt.

“Érzékelem a lelkesedést, ami néhol talán kicsit irreális is, de ez is csak azt jelenti számomra, hogy a szurkolók a csapatom mögött állnak."



"És hogy edzőként nehéz feladat-e a játékosok mentális fittségének fenntartása? Nos, annyit leszögezhetek, hogy sokkal nehezebb sorozatos vereségek után megemelni a morált, mint magasan tartani a sikerek után” - tette hozzá nevetve.

AZ ERŐSSÉGEINKBEN BÍZVA

Rossi elmondta, őt kevésbé ragadta magával az eufória az Európa-bajnokság után, mert bár rendkívül büszke a csapatára, edzőként nem lehet elégedett a kieséssel.

“Nagyon fontos, hogy a játékunk olyan legyen, amilyennek megtervezzük, de végső soron a futballban minden az eredményről szól. Pontot raboltunk a világbajnok franciáktól, illetve Németországban is döntetlent játszottunk a házigazdával, és alig néhány percre voltunk a továbbjutástól, ám végül kudarcot vallottunk.”



Fotó: UEFA.com/Facebook



“A csapatunk fejlődését látva természetesen elégedett vagyok, nagyon szépen haladunk előre, és ez már az eredményeken is látszik. Az elmúlt egy évben mindössze két meccset veszítettünk el, egyet az Európa-bajnok portugálokkal szemben, egyet pedig a Nemzetek Ligájában, Oroszország ellen, és közben játszottunk a németekkel, a franciákkal, a szerbekkel, a törökökkel is."



"A célunk továbbra is az, hogy a játékunk színvonalát folyamatosan emelve az eredményeink is javuljanak.”

Felvetettük a kapitánynak, hogy a magyar válogatott folyamatosan erőn felül teljesít, hiszen egyéni képességekben igen messze vagyunk azoktól a topcsapatoktól, akiket rendre megszorongatunk, vagy le is győzünk. Hol van a plafon? Meddig lehet eljutni a csapattal úgy, hogy alig vannak topligás játékosaink?



Fotó: MLSZ



“Meggyőződésem, hogy nincs határ. Itt vagyok 57 évesen, és pontosan tudom, hogy még messze nem értem fel a csúcsra, minden nap fejlődnöm és tanulnom kell edzőként, és így is teszek. Ugyanezt a hozzáállást várom el a játékosaimtól is, és szerencsére kiváló szellemű sportemberek alkotják a válogatottat, akik abszolút magukévá teszik ezt a gondolatot."

"Egy szövetségi kapitánynak persze nem feladata a játékosok képzése és nevelése, mi már kész futballistákat kapunk a kluboktól, de aki bekerül a válogatottba, annak tudnia kell, hogy nemcsak a maximumot kell adnia, de folyamatosan fejlődnie is kell.”

KEMÉNY MENET JÖN

A magyar válogatott sorrendben Anglia (itthon), Albánia (idegenben) és Andorra (itthon) ellen folytatja vb-selejtezős szereplését. A három mérkőzés abból a szempontból hasonló a márciusi menethez, hogy Marco Rossi csapatának ezúttal is három teljesen különböző mérkőzésre kell felkészülnie.

“Tavasszal is elmondtam, hogy adott esetben elégedett tudnék lenni hét ponttal a három meccsből, de végül úgy alakult, hogy egyáltalán nem voltam boldog a lengyelek elleni 3-3 után. Most is csak ugyanezt tudom mondani: előre semmit nem írok alá, még egy olyan kiváló csapat ellen sem, mint Anglia.”

“Rendkívül fontos lesz, hogy kezdjük a hárommeccses sorozatot. Anglia ellen igen komoly lendületet vehetünk, amire nagy szükségünk lesz Albániában."



"Az angolok más szintet képviselnek, ezt mindenki tudja, de egy jó teljesítmény, illetve egy jó eredmény olyan önbizalmat adhatna a csapatnak, amivel könnyebb lenne nekivágni a másik két selejtezőnek.”

Ha ez igaz, akkor az is igaz, hogy egy rossz eredmény letérítheti a csapatot a helyes ösvényről. Mit gondol erről a kapitány? “Úgy gondolom, nemcsak játékban és eredményekben lépett előre a magyar válogatott az utóbbi időben, hanem mentálisan is. Már nem olyan könnyű megtörni minket, általában jól reagálunk a rossz helyzetekre is, és megvan bennünk az a fajta bátorság, ami az ilyen helyzetek kezeléséhez kell” - magyarázta Rossi.



Fotó: MLSZ



“Ha sikerrel járunk Anglia ellen, akkor azért, ha nem, akkor meg azért kell majd mindent beleadnunk Albániában, ahol rendkívül nehéz dolga van minden vendégcsapatnak. De nemcsak a helyi közeggel kell megbirkóznunk, hanem egy kiváló csapattal is, talán nem is kell többet mondanom annál, hogy az albán keretből többen is topligákban játszanak, a védelmük tagjai pedig a Serie A-ban lépnek pályára hétről hétre."

Tudom, sokan gondolják, hogy kötelező legyőznünk őket, de mi az öltözőben tudjuk, hogy ez nagyon távol áll a realitásoktól.”

“Andorra egészen más, mint a másik két ellenfél, de ez nem jelenti azt, hogy megengedhetünk magunknak akár egy kis lazítást is. Közhely, de igaz: a kötelező feladatok mindig a legnehezebbek, így Androrra ellen nekem is arra kell majd a leginkább figyelnem, hogy mentálisan megfelelő állapotban legyen a csapatom.”

TOVÁBB ÍRNI A MESÉT

Marco Rossi irányításával elképesztő menetelésben van a magyar válogatott. A 2016-os Európa-bajnokság eufóriája után meredek zuhanás következett, az olasz szakember érkezésével azonban újra beköszöntött a futball-láz Magyarországon. Újabb Európa-bajnokságra jutottunk ki, ahol elképesztően közel voltunk a továbbjutáshoz a tornák történetének legerősebb csoportjában, közben pedig a Nemzetek Ligája elitcsoportjába is feljutottunk. Meseszerű, ami történik.



Fotó: MLSZ



“A legnagyobb sikeremnek azt tartom, hogy sikerült elhitetnem a játékosokkal, hogy bármire képesek lehetnek. Sokszor elmondtam, mi nem vagyunk sztárcsapat, nincs olyan klasszisunk, aki bármikor kihúz minket a csávából, ezért mindig is az volt a célom, hogy megtaláljuk azokat a tényezőket, amikkel az ellenfelek fölé tudunk nőni. Ez lett a csapatunk egysége, fegyelmezettsége és elszántsága, és boldog vagyok, hogy ezeket az erényeket szinte kivétel nélkül mindig a pályára teszi a csapatom.”

“Elégedett vagyok azzal, amit eddig elértünk, de a futballban a siker mindig gyorsan múlt időbe kerül.

"Mindig van új feladat, új cél, amiért lehet harcolni, és számomra óriási öröm, hogy a csapat minden tagja ugyanúgy küzd a sikerekért, és ugyanúgy vágyja a fejlődést, ahogy én is. Látjuk az utat magunk előtt, és menetelünk rajta töretlenül. Ez a legfontosabb” - zárta a gondolatait a kapitány.

A magyar válogatott szeptember 2-án, csütörtökön (20.45h) Angliát fogadja a Puskás Arénában, három nappal később (09.05., 18h) Albániában lép pályára, majd újabb három nappal később (09.08., 20.45h) Andorrát fogadja Budapesten. A mieink három forduló után az I csoport második helyén állnak a hibátlanul rajtoló angolok mögött.

Forrás: molcsapat.hu

Borítókép: mlsz.hu