A magyar labdarúgó-válogatott 3-3-as döntetlennel mutatkozott be a 2022-es világbajnoki selejtezősorozat első mérkőzésén, Budapesten a Puskás Arénában.



A lengyel sajtóban a találkozóról két vélemény jelent meg. Értékesnek is tartják a döntetlent, ugyanakkor felelősnek érzik Paulo Sousa szövetségi kapitányt is azért, hogy nem sikerült többet kihozni a mérkőzésből.



A Sport.pl szerint Paulo Sousa elismerte hibáját, amikor beállította a védelembe Kamil Gliket.



A portál kiemeli, hogy ez el fog felejtődni, miután két másik csereember, Piatek és Jozwiak beállításával kétgólos hátrányból egyenlítettek.



A portál írása szerint a döntetlennel valószínűleg a magyarok elégedetlenebbek, miután kétszer is vezetést szereztek.

A Fakt.pl az alábbi címet adta a mérkőzésról szóló írásában. Őrült játék Budapesten.



A portál szerint a játék semmivel sem volt jobb most, mint Jerzy Brzecek irányítása alatt.



Az írás hozzáteszi, hogy Jozwiak becserélése fordulatot hozott a mérkőzésen illetve megemlíti, hogy nagyon sok munka vár még Paulo Sousára.





Borítókép: Laszlo Szirtesi - UEFA/UEFA via Getty Images