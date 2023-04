Az átigazolási ügyekben jól értesült Ekrem Konur arról számolt be, hogy az AZ Alkmaar fiatal magyarjának a Borussia Dortmund is csapja a szelet.



Kerkez Milos a Milan akadémiáját hagyta el a holland csapatért, ahol eddig 49 meccsen szerepelt, négy gól és nyolc gólpasszos mutatóval.

Milos számára hatalmas lehetőség lehet a Borussia Dortmund, ahol párját ritkító tehetséggel nyúlnak a fiatal tehetségekhez, erre mi sem jobb példa, mint Erling Haaland vagy Jude Bellingham esete.

A hírek szerint nem lesz könnyű dolga a németeknek, ugyanis az Ajax és a Benfica is szeretné soraiban tudni a 19 éves magyar szupertehetséget.

Borussia Dortmund scouts are monitoring the development of AZ Alkmaar's 19-year-old left-back Milos Kerkez.

#AZ #BVB



SL Benfica

Ajax https://t.co/iUdhgUMBZC April 15, 2023