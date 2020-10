A magyar labdarúgó-válogatott 3-1-re győzött Bulgária vendégeként az Európa-bajnoki pótselejtező csütörtöki elődöntőjében, így már csak egy mérkőzést kell nyernie az Eb-részvételért.



Harcos első félidőt láthattunk, kemény összecsapásokkal. Gyakorlatilag a magyar válogatottnak egy lehetősége volt, de szerencsére azt gólra is tudták váltani. A 17. percben Kalmár adta be a jobboldali szögletet, amit az ötösről Willi Orbán sodort be mellel a jobb alsó sarokba. Ezzel az állás 0-1.

Ezt követően is folyt a harc a pályán, és néha meg kellett emelnie Hajdú B. Istvánnak a hangját, de Gulácsi remekül őrizte a kapuját.

Dzsudzsák Balázs is szurkolt a válogatottnak. Gulácsi ismét hatalmasat védett, elképesztő szerencsénk van, hogy van egy ilyen fantasztikus kapusunk!

Jól sikerült végülis Szoboszlai pótlása, Kalmár szabadrúgásával már 2-0-ra vezetett Magyarország! Nagyon jól kezdtek tehát a második félidő elején a magyarok.



Ezt követően kicsit megzavarodtak a bolgárok, volt remény a harmadik gól megszerzésére is. Az 54. percben Lang Ádám kapott sárga lapott, a bíró először büntetőt ítélt a hazaiaknak, de a VAR szerint a könyökös a tizenhatoson kívül volt, így szabadrúgás következett, amit fölé lőttek. A 76. percben Hangya gyönyörűen megharcolt a labdáért, és a remek beadását Nikolics magabiztosan fejelte a kapuba, amivel már 3-0- volt az állás.

Még a végén Georgi Jomov szépíteni tudott, amivel beállt a 3-1-es végeredmény.

A nemzeti együttes november 12-én a Puskás Arénában Izlandot fogadja az Eb-részvételért, de előtte most vasárnap előbb Belgrádban Szerbia, majd jövő szerdán Moszkvában Oroszország vendége lesz a Nemzetek Ligájában.

