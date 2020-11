A magyar labdarúgó-válogatott nagyszerű őszi menetelését átlagosan több mint 500 000 néző követte az M4 Sporton.

Az ősz és 2020 legnézettebb válogatott mérkőzése a Magyarország-Izland Európa-bajnoki pótselejtező volt - az MTVA sajtóközleménye szerint -, a szerda esti, Törökország elleni találkozó pedig a Nemzetek Ligája-sorozat legnépszerűbb összecsapása lett idén.



Fotó: Laszlo Szirtesi/Getty Images

Szeptembertől november közepéig a magyar labdarúgó-válogatott nyolcszor lépett pályára: a két Eb-pótselejtező mellett hat mérkőzést játszott a Nemzetek Ligája B divíziójában. A nyolc találkozót átlagosan 522 ezer néző követte az M4 Sporton és 57 ezer online az m4sport.hu és mediaklikk.hu oldalakon. A Nemzetek Ligája-sorozat legnépszerűbb találkozója az utolsó fordulóban lejátszott Magyarország-Törökország összecsapás lett 546 134 nézővel (élőben, vendégnézőként vagy időeltolásos nézéssel).

A mérkőzés idejében tévézők 13,2 százaléka választotta ezt a találkozót, a férfiak közül pedig több mint minden ötödik (22 százalékos közönségarány), amellyel a közszolgálati sportcsatorna a mérkőzés ideje alatt nemcsak a tematikus csatornákat, hanem minden hazai országos tévéadót megelőzött a férfiak körében. A válogatott népszerűségét az is mutatja, hogy egymilliónál többen kapcsolódtak be a közvetítésbe legalább egy percre. Az m4sport.hu és mediaklikk.hu oldalakon is kiemelkedő nézettséget generált a mérkőzés, melyet 58 801-en követtek élőben.



Fotó: Laszlo Szirtesi - UEFA/UEFA via Getty Images

A magyar labdarúgó-válogatott őszi menetelésének legnézettebb mérkőzései az M4 Sporton:

1. Magyarország-Izland: 773 757 néző

2. Bulgária-Magyarország: 611 279 néző

3. Magyarország-Törökország: 546 134 néző

4. Magyarország-Szerbia: 517 576 néző

Az M4 Sport és az M4 Sport+ csatornán péntektől vasárnapig láthatók lesznek az OTP Bank Liga 11. fordulójának mérkőzései, jövő kedden pedig az M4 Sport adja a Juventus-Ferencváros Bajnokok Ligája-összecsapást.

Borítókép: Laszlo Szirtesi/Getty Images