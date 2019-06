Marco Rossi szövetségi kapitány és a játékosok többsége szerint is kiemelten fontos, ugyanakkor nagyon nehéz mérkőzés vár Bakuban a magyar labdarúgó-válogatottra, amely Azerbajdzsán vendégeként szerepel a 2020-as Európa-bajnoki selejtezősorozat szombati játéknapján. Az E csoportban az első két, márciusban rendezett forduló után négy együttes is három ponttal áll, s bár a magyarok rajtja nagyon rosszul sikerült a szlovákoktól elszenvedett 2-0-s vereséggel, a Groupama Arénában aztán a világbajnoki ezüstérmes horvátokat jó játékkal sikerült legyőzni 2-1-re.

Az olasz szakvezető már a horvátok elleni mérkőzés után adott nyilatkozatában is utalt a bakui összecsapásra, akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a vb-ezüstérmes elleni sikernek csak akkor lesz valódi értéke, ha Azerbajdzsánból el tudja hozni a három pontot a válogatott. fotó: rangadó.hu

Rossinak ezúttal a védelem összeállítása okozhatja a legnagyobb gondot. A védők közül Kádár Tamás, a Dinamo Kijev légiósa, valamint a francia másodosztályú Le Havre klubjában futballozó Bese Barnabás sérülten érkezett meg Telkibe a felkészülés kezdetekor, s noha mindketten elutaztak az azeri fővárosba, játékuk erősen kérdéses, ugyanis három napja még mindketten külön edzettek. A Magyar Kupa-győztes és az OTP Bank Ligában második MOL Vidi FC védője, Fiola Attila felépült ugyan korábbi sérüléséből, de nem nyerte még vissza csúcsformáját, ezért Rossi és a szakmai stáb a játékossal egyetértésben nem szerepelteti Azerbajdzsán, s három nappal később Wales ellen sem.

A magyar válogatott története során ötször találkozott az azeriekkel, ebből kétszer Eb-, kétszer pedig vb-selejtezőn, valamint egy barátságos meccsen, az örökmérleg pedig magyar szempontból öt győzelem, amelyhez 15-1-es gólkülönbség társul. Azerbajdzsán ugyanakkor az első fordulóban, Zágrábban meglepte a horvátokat, akik csak nagy küzdelem árán, hátrányból fordítva tudtak 2-1-re győzni. Az azeriek ráadásul a legutóbbi öt meccsükből egyet sem veszítettek el a bakui arénában, ahol két győzelem mellett háromszor játszottak döntetlent, ezek között három Nemzetek Ligája-találkozó és két barátságos összecsapás szerepelt. A magyarok Rossi irányítása alatt százszázalékosak hazai pályán, ugyanakkor négy idegenbeli összecsapásukon egy döntetlen mellett háromszor alulmaradtak.

A csoport másik szombati mérkőzésén a horvátok Eszéken fogadják Wales csapatát. Ez a találkozó szintén kiemelt jelentőséggel bír, mivel két közvetlen rivális csap össze egymással. A legutóbb Eb-elődöntős szigetországiak eddigi egyetlen meccsüket megnyerték, míg a horvátoknak mindenképpen javítaniuk kellene a magyaroktól elszenvedett vereség után, mert egy esetleges újabb pontvesztés nehéz helyzetbe sodorná őket. A magyar csapat - közép-európai idő szerint - 18 órakor kezdi a meccset Bakuban, a mérkőzés játékvezetője a holland Kevin Blom lesz.