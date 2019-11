Az uruguayi labdarúgó-válogatott 2-1-re legyőzte a magyar csapatot a Puskás Aréna pénteki avató mérkőzésén, melyet telt ház, 65 114 néző előtt rendeztek.

A világranglistán ötödik dél-amerikai rivális Edinson Cavani és Brian Rodriguez góljaival bő húsz perc alatt kétgólos előnyre tett szert, majd a 24. percben Szalai Ádám lőtte az új stadion első magyar találatát, amellyel a végeredményt is beállította.



Marco Rossi szövetségi kapitány két újoncot is avatott: a 71. percben Szalai Attilát, míg a 75. percben Nagy Zsoltot cserélte be.





A magyarok történetük során először kaptak ki Uruguaytól, eddig egy győzelem mellett kétszer döntetlent játszottak.



A nemzeti együttes legközelebb kedden Wales vendégeként lép pályára sorsdöntő Európa-bajnoki selejtező-mérkőzésen, ugyanis győzelemmel kijut a jövő évi, részben budapesti rendezésű kontinensviadalra.

A magyar szurkolók a stadion névadóját, Puskás Ferencet ábrázoló élőképpel fogadták a csapatokat, alatta pedig az a szöveg volt olvasható, hogy "két stadion, egy legenda, egy újabb történet kezdete..."





Az uruguayi csapat a találkozó barátságos jellege ellenére komolyan vette az összecsapást, és húsz perc alatt két góllal is megterhelte Dibusz Dénes kapuját, egyúttal bebizonyította, hogy ez a felforgatott magyar védelem Willi Orbán és Kádár Tamás nélkül nem elég stabil. A belső védők, a négy nap múlva a cardiffi Eb-selejtezőn is kezdő Baráth Botond és Lang Ádám sem mindig állt a helyzet magaslatán, de mindkét támadásnál Bese Barnabás volt a "gyenge pont", Dibusznak pedig egyik találatnál sem volt esélye a védésre. A folytatásban aztán lendületesebbé vált a magyarok játéka, és egy szép támadás végén Szalai Ádám megszerezte a Puskás Aréna történetének első magyar gólját. A szünetig mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, gólra azonban ezek közül egyet sem sikerült váltani.





A szünetben a Budapesti Honvéd és a Real Madrid névadó legendájáról készített emlékvideót nézhetett a kivetítőkön a publikum, illetve közben kedvenc nótája, A nótás kedvű volt az apám szólt.



A folytatásban lendületesen kezdett a magyar válogatott, helyenként képes volt nyomást gyakorolni a jóval esélyesebb és jobb erőkből álló ellenfél védelmére, azonban komoly helyzetet nem sikerült kialakítani.





A 60. perctől a sok csere elkezdte tördelni a játékot, amely ettől kiegyenlítetté vált. A csapatok többnyire mezőnyben futballoztak, a kapuk szinte egyáltalán nem forogtak veszélyben. Az egyetlen riadalmat az keltette a második félidőben, hogy Kalmár Zsolt megsérült, hordágyon vitték le a pályáról, azaz kényszerűségből kellett lecserélni. Izgalmak az utolsó percekben sem voltak, így egy jóval erősebbnek tartott riválistól elszenvedett minimális különbségű magyar vereséggel nyitotta meg kapuit a Puskás Aréna.



A lefújást követően a magyar szurkolók - miközben elénekelték a Himnuszt - a következő üzenettel bocsájtották útjára az együttest: "Győzelmet Cardiffban, júniusban itt találkozunk".





Eredmény:

Magyarország-Uruguay 1-2 (1-2)

------------------------------

Puskás Aréna, 65 114 néző, v: Damir Skomina (szlovén)

gólszerzők: Szalai (24.), illetve Cavani (15.), Rodriguez (21.)

sárga lap: Kalmár (34.), illetve Coates (39.)

Magyarország:

-------------

Dibusz Dénes - Bese Barnabás, Baráth Botond (Szalai Attila, 71.), Lang Ádám, Korhut Mihály (Nagy Zsolt, 75.) - Vida Máté - Dzsudzsák Balázs (Kovács István, 53.), Kalmár Zsolt (Holman Dávid, 83.), Szoboszlai Dominik (Nagy Ádám, 68.), Varga Roland - Szalai Ádám (Feczesin Róbert, 60.)

Uruguay:

--------

Fernando Muslera - Giovanni Gonzalez, Sebastian Coates, Diego Godin, Matias Vina (Diego Laxalt, 68.) - Brian Rodriguez (Gaston Pereiro, 82.), Rodrigo Bentancur (Matias Vecino, 52.), Federico Valverde (Lucas Torreira, 68.), Brian Lozano - Luis Suarez (Maximilian Gomez, a szünetben), Edinson Cavani (Cristian Stuani, 74.)

Bélyegkép: MTI/Koszticsák Szilárd

Fotók: Sport365.hu/Kis Ádám, BakonyI Péter