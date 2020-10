A magyar labdarúgó-válogatott tagjai elégedetten értékelték a csapat elmúlt egy hétben mutatott teljesítményét a szerdai esti Oroszország elleni döntetlent követően, a csapatkapitány Szalai Ádám pedig egyenesen kijelentette, hogy ilyen teljesítményre még nem volt képes az együttes, mióta ő a válogatott tagja.

"Az elmúlt hetek, sőt, mondhatom, hogy a koronaleállás utáni elmúlt negyven nap nagyon pozitív és sikeres volt a válogatott szempontjából" - nyilatkozta az M4 Sportnak a Mainz csatára, aki szerint a gárdának nem lehet más célja, mint hogy kijusson a jövő évi Európa-bajnokságra. Efelé - mint emlékeztetett rá - tett egy lépést múlt csütörtökön Bulgáriában (3-1), azt követően pedig két komoly Nemzetek Ligája-mérkőzésen is bizonyított, Szerbiában győzött (1-0), Moszkvában pedig 0-0-t ért el. - "Az elődöntőt megnyertük Bulgáriában, a B Ligában pedig ilyen ki-ki mérkőzéseket vívtunk. Amióta itt vagyok a válogatottnál, még nem volt erre példa. Nagyon büszke vagyok a csapatra."



A 32 éves támadó úgy véli, a nemzeti együttesnél mostanában kiemelkedő a csapatszellem, bármilyen összeállításban lépnek pályára, mindenki küzd a válogatottért és egymásért, ez pedig az eredményeken is látszik. A sikerekben e mellett szerinte egyértelműen szerepe van a Marco Rossi szövetségi kapitány által játszatott felállásnak is, melyben Szalai szerint jól érzik magukat a futballisták, többek között jól megy a letámadás és a játék forgatása is.



Szalai Ádám azt is elmondta, csapatkapitányként az a legfontosabb feladata most, hogy úgy segítse, támogassa társait, hogy novemberben győztesen tudják megvívni az Izland elleni pótselejtezőt és újra átélhessék az Eb-szereplés élményét.



A Moszkvában a válogatott kapuját védő Dibusz Dénes szintén méltatta a csapatot és hangsúlyozta, hogy megérdemelték az egy pontot, még úgy is, hogy az oroszok a második félidőben nagy nyomást helyeztek a magyar védelemre.



"A második félidőben jóval jobban küszködtünk, de mindenki beletette a melót és azt gondolom, hogy hatalmas küzdeni akarásról tettünk tanúbizonyságot és ennek volt eredménye, hogy meg tudtuk úszni kapott gól nélkül, és ponttal tudunk távozni Oroszországból" - mondta a tízszeres válogatott hálóőr, aki a Lipcsébe korábban visszatérő Gulácsi Péter helyét vette át a kapuban.

Szalai Attila, aki a gárda elmúlt egy hétben játszott mindhárom mérkőzésén szerepelt, úgy vélekedett, minden találkozó kemény volt, de a szerdai volt a legnehezebb, mert többeknek már két meccsel a lábukban kellett pályára lépniük, az oroszok pedig nagyon keményen letámadták őket, folyamatosan játszották meg a széleket, sokszor próbálkoztak előreívelésekkel is, így társaival együtt nagyot kellett küzdeniük.



"Nagyon boldog és büszke vagyunk. Elindult egy úton a válogatott, és azt gondolom, hogy jó úton járunk" - nyilatkozta a Cipruson szereplő belső védő.



A magyar válogatott négy forduló után az éllovas oroszoktól egy ponttal lemaradva, hét ponttal a második helyen áll a Nemzetek Ligája B divíziójának 3. csoportjában, melynek záró két körében Szerbiát és Törökországot fogadja majd novemberben 15-én és 18-án. Előtte, november 12-én pedig Izlandot látja vendégül a csapat a Puskás Arénában, ahol az Európa-bajnoki szereplés kiharcolása lesz a tét.

