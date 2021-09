Koldo Álvarez andorrai szövetségi kapitány arra számít, hogy a magyar válogatott hasonló szellemben fog játszani a szerda esti budapesti világbajnoki selejtezőn, mint amellyel látványosan fel tudta venni a kesztyűt az Európa-bajnokságon.

A hónap elején 51. születésnapját ünneplő szakember a kedden a Puskás Arénában megtartott sajtótájékoztatón elmondta, sérültjei ugyan nincsenek, de több játékosa is izomfájdalomra panaszkodott.



Mivel a vasárnapi Anglia elleni idegenbeli selejtezőn négy játékosa - Christian García, Chus Rubio, a 2017-ben a magyar válogatott ellen győztes gólt fejelő Marc Rebés, valamint a San Marino ellen 2-0-ra megnyert meccsen duplázó hátvéd, Marc Vales - is begyűjtötte a második sárga lapját, így ők nem szerepelhetnek. Koldo Álvarez szerint bár ők hiányozni fognak, de úgy gondolja, akik a helyükre lépnek, most bebizonyíthatják, hogy esetleg eddig ő tévedett a csapat összeállításnál.

A San Marino elleni győztes vb-selejtezőn a csapatkapitányi karszalagot viselő, majd az angolok ellen hiányzó középpályás, Marc Puyol azt mondta, a magyarok ellen négy évvel ezelőtt 1-0-ra megnyert mérkőzés már csak egy szép emléket és plusz motivációt jelent a számukra, de különösebb hatása nincs a szerdai mérkőzés kimenetelére.

"Most kevesebb esélyünk van, mint akkor, de ezt ki kell tudnunk használni" - fogalmazott, majd elismerte, hogy számukra is nagy megterhelés, hogy egy hét alatt három vb-selejtezőt kell lejátszaniuk, de azt ígérte, hogy igyekeznek megfelelni a követelményeknek.

A Puskás Arénában 20.45 órakor kezdődő mérkőzés játékvezetője a szlovén Rade Obrenovic lesz.

