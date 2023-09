"Az MLSZ kizárólag a hivatalos jegyértékesítési partnerétől vásárolt jegyekért és a náluk átírt jegyekért vállal garanciát, mert a tapasztalatok szerint az eladásra kínált jegyek többsége érvénytelen, hamisított jegy, illetve érvényes jegyek sokszorosítása. Azok, akik privát csatornákon keresztül jutnak jegyhez, kiteszik magukat annak a kockázatnak, hogy hamis, hamisított, érvénytelen jegyet vásárolnak, és nem tudnak belépni a stadionba" - írta hétfőn az MLSZ a közösségi oldalán.



A szövetség leszögezte, a jegyek felhasználására vonatkozó szabályok megszegése hatósági eljárást vonhat maga után, ezért ha az MLSZ be tudta vagy be tudja azonosítani az elkövetőt, minden esetben feljelentést tett és a jövőben is tesz.

"A Magyar Labdarúgó Szövetség sajnálatát fejezi ki azon szurkolóknak, akik nem tudtak jegyet vásárolni a válogatott soron következő mérkőzésére, és mélységesen elítéli azokat, akik tisztességtelen haszonszerzésre használják fel a felfokozott érdeklődést" - olvasható az állásfoglalásban, amely azzal kapcsolatban született, hogy az Európa-bajnoki selejtezősorozat október 14-i magyar-szerb csoportrangadójára kevesebb, mint három óra alatt az összes belépő elkelt.

Az MLSZ azt is jelezte, a közeljövőben megújul a Szurkolói Klubja, az új rendszerben a ténylegesen mérkőzésre járó legaktívabb szurkolók kapnak majd elővásárlási lehetőséget, valamint erősíteni fogja a jegyértékesítéssel és névátírással kapcsolatos biztonságot, átláthatóságot és tisztességes piaci magatartást.

"A jelenlegi jogszabályi környezet nem teszi lehetővé, hogy a szövetség hatékonyan felléphessen a tisztességes szurkolók érdekeit sértő jelenséggel szemben, ezért az MLSZ jogszabály-módosítást fog kezdeményezni annak érdekében, hogy hatékonyabban lehessen védekezni a jegyüzérekkel szemben" - közölte a magyar szövetség.

A csoportjában négy mérkőzés után tíz pontjával élen álló nemzeti együttes október 14-én telt ház előtt fogadja a rosszabb gólkülönbségükkel második szerbeket a Puskás Arénában. Három nappal később pedig az ötösben nyeretlenül sereghajtó Litvánia vendégeként a kaunasi Dariaus ir Giréno Stadionban lép pályára október 17-én.

