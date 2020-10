A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) úgy látja, hogy a szurkolók nagyon szeretnének segíteni a magyar válogatottnak a soron következő Európa-bajnoki pótselejtezőn és két Nemzetek Ligája-mérkőzésen.

Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője az M1 aktuális csatornán csütörtök este emlékeztetett rá, hogy a jegyértékesítés pénteken 10 órakor indul a három hazai találkozóra.



"Arra számítunk, hogy a szurkolók nagyon szeretnének ott lenni a magyar válogatott hazai mérkőzésein. Úgy látjuk a jelentkezésekből, hogy nagyon szeretnének segíteni a csapatnak" - mondta.



A szövetség által már korábban ismertetett menetrendre is kitért. Eszerint az értékesítés "a megszokott rendnek megfelelőn" zajlik, először a Szurkolói Klub tagjai válthatják meg a kombinált jegyeket, majd amennyiben marad még, akkor november 2-től, azaz hétfőtől a klubtagsággal nem rendelkezők is vehetnek jegyeket, a későbbiekben pedig majd egy-egy mérkőzésre is lehet belépőt vásárolni, ha még mindig rendelkezésre állnak majd.

"De a hozzánk beérkezett jelzésekből azt látjuk, hogy óriási az érdeklődés, nagyon sok szurkoló szeretne a helyszínen segíteni a csapatnak, és reméljük, hogy együtt sikerül kivívni az Európa-bajnoki részvételt" - utalt a november 12-i, Izland elleni pótselejtezőre. Hozzátette: a mérkőzésekre kizárólag online lehet jegyeket vásárolni, nem lesz helyszíni értékesítés, és a Szurkolói Klub tagjainak 20 százalékos kedvezmény jár.



A magyar válogatott az Eb-pótselejtező után 15-én a szerbeket, 18-án pedig a törököket fogadja ugyanott, a Puskás Arénában.



Sipos Jenő emlékeztetett rá, az hogy nézők is ott lehetnek a mérkőzéseken, a szeptember 24-i budapesti európai Szuperkupa-mérkőzésnek a következménye. Mint mondta, az európai szövetség (UEFA) sikeresnek ítélte a rendezést és a szervezést, és úgy döntött, hogy a befogadóképesség harminc százalékáig megnyitja a stadionokat a szurkolók előtt.



"Ez nagyjából a Puskás Arénában húszezer szurkolót jelenthet, ami, azt hiszem, óriási segítség lehet a csapatnak" - mondta.



Kiemelte ugyanakkor az egészségügyi és járványügyi előírások betartásának fontosságát, emlékeztetett rá, hogy a maszkviselési kötelezettséget már kormányrendelet szabályozza a szabadtéri rendezvényekre, sporteseményekre vonatkozóan is.



"Én azt hiszem, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség az elmúlt hónapokban is folyamatosan felhívta a figyelmet az egészségügyi előírásokra, illetve a járványügyi szabályok betartására. Ezt tettük az elmúlt napokban is, amikor megjelent a kormányrendelet, de nagyon fontos az egyéni felelősségvállalás is, mindenki érezze azt, hogy saját maga és a szurkolótársai érdekében nagyon fontos a maszkviselés" - hangsúlyozta.



Arra a sajtóinformációra, hogy az azerbajdzsáni háborús helyzet miatt Magyarország, Budapest esetleg egy negyeddöntős összecsapás megrendezésének a lehetőségét is megkapná három csoporttalálkozó és egy nyolcaddöntő mellé a jövő évre halasztott Európa-bajnokságon, úgy reagált, hogy az UEFA és az MLSZ is az eredeti terveknek megfelelően készül a 12 helyszínes Eb lebonyolítására.



"Én azt hiszem, ha bármilyen változás van, Magyarország és a Magyar Labdarúgó Szövetség készen áll arra, hogy alkalmazkodjon a megváltozott körülményekhez. Jelen pillanatban ennyit tudok mondani ezzel a kérdéssel kapcsolatban" - tette hozzá.

Borítókép: Facebook/MLSZ