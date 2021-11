Valós téttel már nem bír a magyar labdarúgó-válogatott számára hétfőn a lengyelek elleni világbajnoki selejtező, Marco Rossi szövetségi kapitány szerint viszont igenis fontos az összecsapás.

A mérkőzés helyszínén, a varsói Nemzeti Stadionban megtartott vasárnapi sajtótájékoztatón az olasz szakember megjegyezte: a lengyelek hazai pályán ünnepre készülnek, ezért várhatóan mindent megtesznek majd a győzelemért.

"Nekünk is hasonlóak a szándékaink, csak úgy, mint minden alkalommal, amikor kimegyünk a pályára, büszkén szeretnénk képviselni Magyarországot" - mondta Rossi.



A kapitány kitért Robert Lewandowski hiányára is, mint mondta: a Bayern München klasszisa a világ egyik legjobbja, aki bármelyik csapatban pótolhatatlan lenne, így természetesen nem szomorkodnak, amiért nem szerepel a hétfői mérkőzésen.



Az olasz tréner újságírói kérdésre azt mondta: természetesen egy olyan erős csapattal szemben, mint a lengyel, előzetesen jó eredménynek tűnne egy döntetlen, azonban mindig a mérkőzés menete határozza meg azt, így erről nehéz a találkozó előtt beszélni.



A játékosok közül Szalai Attila vett részt a sajtótájékoztatón. A török Fenerbahce védője azt mondta, sajnos nem érdekeltek már a világbajnoki kijutásban, de a válogatottnál minden mérkőzéshez úgy állnak, mintha az egy döntő lenne, és így lesz ez hétfőn is.



"Mindannyian szeretünk futballozni, jól játszani és szép eredményeket elérni, nagyon motivált a csapat" - mondta a védő, akit az elmúlt hetekben a Chelsea-vel hoztak kapcsolatba. Mint elmondta, az ilyen a pletykákat jól tudja kezelni és ki tudja zárni.



Szalai a pályán többször is összecsaphatott volna Lewandowskival, ez a párharc azonban nem jön össze, ugyanakkor a magyar futballista megjegyezte, ők elsősorban a lengyel válogatottra készültek fel.

A lengyel-magyar vb-selejtező hétfőn 20.45 órakor kezdődik a varsói Nemzeti Stadionban. A mérkőzésre információk szerint minden jegy elkelt - ez közel 60 ezer szurkolót jelent -, a találkozó játékvezetője a portugál Tiago Martins lesz.



A 2012-es Európa-bajnokságra átadott, gyönyörű létesítmény tetőszerkezete jelenleg teljesen be van húzva, az európai szövetség (UEFA) illetékesei a szervezőkkel a mérkőzés napján döntenek arról, így marad-e a találkozóra.

A magyar válogatott várható kezdőcsapata:

Dibusz Dénes - Fiola Attila, Lang Ádám, Szalai Attila - Nego Loic, Schäfer András, Nagy Ádám, Nagy Zsolt - Szoboszlai Dominik, Schön Szabolcs - Szalai Ádám

Borítókép: Facebook.com/ MLSZ