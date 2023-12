Sorozatban harmadik alkalommal jutott ki a magyar válogatott az Európa-bajnokságra. Az elkövetkezendő napokban felidézzük 2015-től kezdve a legszebb, legemlékezetesebb pillanatokat.

A franciaországi tornára kijutott magyar válogatott gerincét az idősebb, tapasztalt generáció képezte, akik fénykorukban meghatározó európai bajnokságok fontos játékosai voltak: Király Gábor, Juhász Roland és Gera Zoltán az NB I-ben szerepelt ekkor, Szalai Ádám és Dzsudzsák Balázs is túl volt már csúcsidőszakán. A fiatalabbak közül Nagy Ádám és Bese Barnabás bízhatott abban, hogy az Eb után előbbre tud lépni.

Király Gábor néhány héttel a hazatérést követően bejelentette, hogy visszavonul a válogatottól. Juhász Roland is hasonlóképpen tett, viszont klubcsapataikban még 3-4 éven keresztül kulcsszerep hárult rájuk. Király ma a saját futballvállalkozását vezeti Szombathelyen, Juhász a III. Kerületnél, majd Székesfehérváron töltött be sportvezetői tisztséget.

A kapusok közül Gulácsi Péter és Dibusz Dénes nem jutott szóhoz a négy mérkőzésen, azóta viszont mindketten a válogatott meghatározó tagjai, ahogyan klubcsapataiknál is alapemberek, ha éppen nem sérültek.





A védelemből Bese Barnabás azon a nyáron az MTK-ból a Le Havre együtteséhez igazolt, jelenleg a MOL Fehérvár FC játékosa. Az osztrákok ellen megsérült Fiola Attilát az Eintracht Frankfurt is figyelte, de végül a Videoton szerződtette a felcsútiakkal az NB I-ből kieső futballistát. Guzmics Richárd még egy félévet eltöltött a Wisła Krakkó színeiben, majd 2017 januárjában az akkor sztárfutballisták sorát leigazoló kínaiakhoz került. Onnan két évvel később Pozsonyba távozott, majd megjárta Mezőkövesdet és Szombathelyet is, de sérülései miatt sehol sem tudott alapemberré válni, jelenleg játékosügynökként dolgozik.

Kádár Tamás a rendre BL-szereplő Dinamo Kijevnél töltött el hosszabb időt, a kínai és az újpesti kalandja nem alakult a legjobban, volt Pakson is, jelenleg az MTK futballistája. Korhut Mihály Izraelben légiósokodott a tornát követően, majd 2020-ban visszatért Debrecenbe, jelenleg a harmadosztályú DEAC játékosa.

Lang Ádám a harmadik Eb-jére készülhet, ő „szinte haza sem jött” a torna után Franciaországból, a Dijon szerződtette. Megjárta Kolozsvárt is, jelenleg a ciprusi Omonia Nicosia keretének tagja.



A középpályás-sorból már csak hárman játszanak élvonalbeli klubnál. Nagy Ádám lassan már a nyolcvanadik válogatott-meccsére készülhet, őt a torna után az olasz Bologna igazolta le, most a másodosztályú Pisa játékosa. Kleinheisler Lászó nem tudott megragadni Brémában, 2017 tavaszára kölcsönadták a Ferencvárosnak, azóta megfordult Kazahsztánban és Horvátországban is, jelenleg a Panathinaikos futballistája és ha nem lesz sérült, rá is számít Marco Rossi.

Az osztrákok elleni második gól szerzője, Stieber Zoltán reménykedhetett abban, hogy a kissé megtört németországi pályaíve új lendületre kap, de ez nem történt meg. Kipróbálta magát Amerikában, majd 2019-ben a magyar NBI következett, Zalaegerszegen. Onnan Újpest, majd az MTK, amelynek most is tagja.

Elek Ákos játékoskarrierje a Videoton tartalékcsapatában ért véget, legutóbb a Pécsi MFC-nél töltött be szakmai tanácsadói tisztséget, de onnan 2023 nyarán távozott. Lovrencsics Gergő a 2016-os Eb után öt évet töltött a ferencvárosiaknál, majd a következő torna után a Hajduk Split igazolta le. A tengerparti várost megszerette, jelenleg a szomszédos Solin településén focizik és elkezdte edzői pályafutását is.

Gera Zoltán még 2017-ben is szerepelt a válogatottban és a Ferencvárosnál is, a klub újkori sikerszériájából azonban futballistaként már nem részesült. Rossi stábtagként számított rá, 2020 novemberében ült a nemzeti együttes kispadján is, mellette az U21-eseket irányítja. Pintér Ádám játszott a Fradiban és az előbb említettek közül többekhez hasonlóan az MTK mezét is viselte. Két éve vonult vissza, a Sándor Károly akadémia vezető tehetségkutatója.

Áttérve a támadókra, Böde Dániel a Ferencvárosi TC és az NB I gólkirályaként érkezett a tornára, még három éven át erősítette a fővárosi zöldeket, majd visszaigazolt szűkebb hazájába Paksra. Tavaly ősszel a tartalékcsapathoz száműzték, de Bognár György visszatérésével amolyan jolly-jokere lett a tolnai együttesnek.





Dzsudzsák Balázstól búcsúzik a Puskás Aréna közönsége (fotó: Profimedia)

Dzsudzsák Balázs nem kapott újabb bizonyítási lehetőséget Európában, a Bursasportól korát kissé megelőzve a Közel-Keletre vezetett az útja. 2020 őszén az NB II-be kiesett Debreceni VSC nyújtott mentőövet a klub nélküli futballistának, aki azóta is a Loki vezére, sőt 2022 novemberében még egyszer magára húzhatta a válogatott meggypiros mezét, így mára 109 fellépésével ő a rekorder.

Németh Krisztián az arab-félsziget és Amerika között ingázott, utána néhány hónap erejéig Dunaszerdahely és Debrecen következett. Jelenleg az MTK-t erősíti, az idei bajnokságban nyolc meccsen négy találatig jutott.

Nikolics Nemanja 2016 őszén a Bajnokok Ligájában is megmérettethette magát, a Legia csatára később Chichagóba igazolt, ahol szintén gólkirályi címig jutott. 2020-ban hazatért Székesfehérvárra, tavaly kipróbálta magát Törökországban és Cipruson is, visszavonulását idén jelentette be.

A norvégok elleni szép gól Priskin Tamás utolsó találata a válogatott színeiben. 2017 nyarán a Ferencvárosi TC igazolta le, egy év múlva Szombathelyre adták kölcsön, majd a másodosztályú ETO-nál zárta le profi karrierjét 2023 tavaszán. A futballtól nem szakad el, sportvezetői szak felé venné az irányt, de érdekli az edzősködés is.

Szalai Ádám ünnepel a szurkolókkal a litvánok elleni győzelmet követően (Fotó: Tóth Zsombor/Sport365)



Szalai Ádám 550 nap után piszkálta be a labdát a kapuba az osztrák-magyaron. A támadót karrierje végére szerette meg igazán a szurkolótábor, a németeknek Münchenben (2021) és Lipcsében (2022) lőtt gólja örök emlék. 2022 őszén a válogatottól vonult vissza, 2023 júniusában a pályafutása végét is bejelentette. Nem sokkal később a Sportért Felelős Államtitkárság „igazolta le”, a Labdarúgó Módszertani Központnál „képzési és szakmai tanácsadóként dolgozik a magyar futball jövőjéért” – jelentette be Schmidt Ádám államtitkár.

Bernd Storck 2017 októberéig vezette a válogatottat, a korábban dicsőített kapitány dicstelen körülmények között távozott, a lelátó népe „Auf Wiedersehen!” felkiáltással búcsúzott tőle. Hogy miért nem tudott folytatódni az Eb-n látott sikerszéria, az a következő részben kerül terítékre.



Borítókép: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images