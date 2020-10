A magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája negyedik fordulójában Moszkvába látogatott.



A Dinamo stadionjában igaz harmadházzal, de nézők is jelen lehettek.



A találkozót a magyar válogatott kezdte bátrabban a második percben egy kiugratás után Nikolicsot állította meg lesen a játékvezető.



A 10. percben meg volt az első orosz helyzet is. Ozdoev került nagy helyzetbe, de a magyar védők tisztázni tudtak.



Öt perccel később Szalai Attila lőtte el a labdát de jócskán fölé szállt.



A félidő felénél a magyar csapat továbbra is bátran játszik, de érdemi helyzete nem volt Marco Rossi csapatának.



A 28. percben Holender beadása után Gazdag esett el, de a játékvezető nem adott büntetőt.



Tíz perccel a félidő vége előtt Szalai Attila elöl kellett mentenie az orosz védőknek.



A 40. percben egy szöglet utáni fejesből szerezhetett volna vezetést a Szbornaja. Azonban Szmolnyikov fejesét Orban blokkolta.



A félidő végén egy beadás után Dibusznak kellett mentenie Dzyuba elöl.



Az első félidő végén Oroszország-Magyarország 0-0



Borítókép: Facebook.com/ Magyar Labdarúgó Szövetség