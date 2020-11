A Magyarország-Törökország Nemzetek Ligája válogatott labdarúgó-mérkőzés kapcsán Budapestre látogatott Mehmet Muharrem Kasapoglu török ifjúsági- és sportminiszter; a vendéget a Parlamentben fogadta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára.

A tárca közleménye szerint a tárgyaló felek kölcsönösen megállapították, hogy a rendkívül jó magyar-török kapcsolatok sorából a sport sem hiányzik, ezen a téren is szükséges az együttműködés, és a jövőben is hasznos lehet a sportolók, edzők, sportszakemberek cseréje, egymás tapasztalatainak kicserélése.



Az államtitkár tájékoztatta török partnerét, hogy Magyarországon 2010 óta a sport kiemelt stratégiai ágazat, ennek eredménye a mindennapos iskolai testnevelés bevezetése, a sportinfrastruktúra fejlesztése, uszodák, tornacsarnokok vagy például a nemzeti stadion, a Puskás Aréna megépítése is. A miniszter és az államtitkár egyetértettek abban is, hogy a sport a társadalom fontos jellemformáló ereje, mindkét ország büszke sportnemzet.



Szóba került, hogy Magyarországon és Törökországban is kiemelt figyelmet fordítanak a hagyományőrző sportágakra. 2021-ben Törökország lesz a házigazdája a Nomád Világjátékoknak. Ezt az eseményt a Hagyományőrző Sportágak Világszövetsége (Word Ethnopsort Confederation) rendezi, amely szervezetnek Necmeddin Bilal Erdogan az elnöke, vele a Külgazdasági és Külügyminisztérium folyamatos kapcsolatban van.



Menczer Tamás és Mehmet Muharrem Kasapoglu egy dologban nem értett egyet, ez pedig a magyar-török mérkőzés remélt végeredménye, de megegyeztek, hogy bármi is lesz a szerdai (mai) találkozón, ez a két ország kapcsolatát semmilyen módon nem fogja befolyásolni - közölték.

