A csütörtök este magyar idő szerint 20 óra 45 perckor pályára lépő magyar válogatott meggypirosban a sorsdöntő Bulgária elleni Eb-pótselejtezőn, míg a bolgár csapat fehérben lép pályára.



Tétmeccsen legutóbb 2005-ben játszottunk Szófiában, akkor világbajnoki selejtezőn lépett pályára.

Confirmed: The @Team_Bulgaria and @MLSZhivatalos kits for the big @EURO2020 game tonight!

pic.twitter.com/DRnRc0iC0a