Sajtóértesülések szerint a Fanerbahceban játszó Szalai Attiláért az Atlético Madrid, a Chelsea és a Juventus is harcba szállna.

Az olasz Calciomercato arról ír, hogy a magyar válogatott hátvédet a Juventus is szívesen szerződtetné. A lap szerint az olasz klub azért szeretné köreiben tudni a magyart, mert Bonuccinak és Chiellininek nincs vetélytársa. Bár a klubban ott van az Ajaxtól átigazoló de Light is, ám ő folyamatosan sérüléssel küzd.

A Don Balon ugyanakkor arról ír, Szalait az angol Chelsea is szívesen leigazolná. A huszonegyszeres válogatott játékos értéke a Transfermarkt adatai szerint jelenleg 11 millió euró. Ezzel szemben az AS korábban arról írt, hogy a törökök elnöke Ali Koc azt mondta, 20 millió eurónál kevesebbért nem vállnak meg a játékosuktól.

Azt figyelembe véve, hogy Szalaiért egyszerre több csapat is harcban áll, könnyedén elképzelhető, hogy még ez az ár is feljebb kúszik. így még az is megtörténhet, hogy megdől Szoboszlai Dominik 22 millió eurós Rekordja.

