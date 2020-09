Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya kihírdette keretét a bolgárok elleni Európa-bajnoki pótselejtezőre, valamint az azt követő Nemzetek Ligája mérkőzésekre.

Kleinheisler László kapcsán a kapitány kiemelte, hogy most is be akarta hívni a keretbe, de személyes okok miatt nem volt erre lehetőség.



A keretbe bekerült Könyves Norbert, a Zalaegerszeg támadója is, aki a hétvégi bajnoki mérkőzésen duplázni tudott.

A magyar válogatott kerete:



