A magyar labdarúgó-válogatott sajtófőnöke, Szabó Gergő a Sport TV Mai helyzet című műsorában beszélt arról, hogy Marco Rossi bátor edző, és az a szakember, aki egy papíron gyengébb csapattal is jó eredményeket tud elérni. A szövetségi kapitány példája is jól mutatja, hogy bátran hozzá kell nyúlni a fiatalokhoz.

„Az Eb-re való kijutás mindent visz élményben, érzelemben, ez nem is lehet kérdés. De ha az ellenfeleket megnézzük, a Nemzetek Ligája csoport megnyerése és a feljutás sportszakmai szempontból talán még nagyobb eredményt jelent. Marco Rossi hitet adott ennek a csapatnak, és elhitette a fiúkkal, hogy igenis, meg tudják csinálni” – nyilatkozta Szabó Gergő, a magyar labdarúgó-válogatott sajtófőnöke a Sport TV Mai helyzet című műsorában. Hozzátette, a keret tagjai ezt elhitték, hisznek Marco Rossiban és az elképzeléseiben, és ez állt össze azzá, aminek ezeket az eredményeket köszönhetjük.

A mostani válogatott sokat fiatalodott egyrészt kényszerűségből, másrészt azért, mert Rossi egy bátor edző, hozzányúl a fiatalokhoz, ahogyan azt már a Honvédnál is tette korábban:

„Ő egy olyan edző, aki már bebizonyította azt, hogy papíron gyengébb csapatokkal jó eredményt tud elérni. Ezt bebizonyította korábban a Honvédnál, és most már a válogatottnál is, hiszen papíron nálunk erősebb csapatokat sikerült magunk mögé utasítani. Azt gondolom, taktikai és sportszakmai szempontból is nagyon felkészült, és az emberi oldala is nagyon fontos. Bátran nyúl a fiatalokhoz, nagyon jó érzékkel veti be őket az eddigi tapasztalatok alapján. Nem kapkodja el, de mégsem vár túl sokat. Az ő példája is nagyon jól mutatja, hogy talán a magyar bajnokságokban is jó lenne, ha bátrabban nyúlnának az edzők a fiatalokhoz. Hiszen minél több magyar fiatal kap lehetőséget a klubcsapatában, az javára válik a válogatottnak is, és ahogyan a mellékelt ábra mutatja, ha jól választ az edző, és tudja motiválni a fiatal játékosait, akkor a klubcsapatnak is.”



Szoboszlai Dominik a felnőtt keret tagja, ezért nem lesz ott az U21-es Eb-n. (Fotó: Getty Images)

Szoboszlai Dominik az első labdarúgó, akit az Év sportolójának választottak, ő játszhatna még az U21-es válogatottban is: „Az U21-es válogatott is hazai rendezésű En-n lép majd pályára márciusban és júniusban. Marco Rossi azonban elmondta, hogy Dominikra már a felnőtt válogatottban számít, és a felnőtt válogatott elsőbbséget, hiszen az U21-es válogatott nevel játékosokat a felnőtt válogatott részére, és nem fordítva.”

Borítókép: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Forrás: Sport1tv.hu