Az olasz-magyar szakember az M4 Sportnak kedden elárulta, hogy az ő ötlete volt Dárdai Márton meghívása a válogatottba, aki jó opció lehet akár a belső védő, akár a védekező középpályás poszton is.

Kiemelte, hogy bár egyértelmű szabályokat fektettek le a válogatottság feltételeivel kapcsolatban, de Szalai Attila esetében kivételt kell tenni, ugyanis a kölcsönben Freiburgba szerződő magyar futballista nem kap sok játék lehetőséget klubjánál, így mentálisan sincs a legjobb periódusban, de abban bíznak, hogy a válogatott meghívóval majd újabb lendületet kap.



"Két mérkőzésünk van, és annyit elárulhatok, hogy bal oldalon, amennyiben ez lehetséges, akkor egy ballábas játékosra lesz szükségünk. Ezen a poszton ugyanakkor ott van még nekünk Szalai Gábor is, így jelen pillanatban három játékossal is számolhatunk, de az egyetlen tapasztalt játékosunk Attila, mivel a másik két futballista még nem debütált, azért vele lehetünk a legmagabiztosabbak" - mondta Marco Rossi, aki azt is kiemelte, jó dolog, hogy több játékos közül is válogathatnak, mert erre korábban nem volt példa.



Rossi szerint a Liverpoolban játszó Szoboszlai Dominik teljesen felépült, de mentálisan a válogatott csapatkapitánya sincs olyan állapotban, mint a szezon elején, ez valószínűleg a visszatérő sérülése miatt is lehet. A szövetségi kapitány elmondása szerint nincsenek biztos helyek a válogatottban, mivel olyan játékosokra van szüksége, akik hosszútávon is képesek kiemelkedően teljesíteni. Ugyanakkor Szoboszlai és Schäfer András esetében elmondta, ha egészségesek, akkor biztosan meghívót kapnak a keretbe a Premier League és a Bundesliga színvonala miatt.



A kapitány szerint a jövő pénteki ellenfél, a törökök erős csapattal rendelkeznek, mivel mind a 25 játékosuk kiemelkedő képességű és a legjobb ligákban szerepel, stílusban pedig a német és a svájci válogatotthoz hasonlóan játszanak, a skótok azonban agresszívabbak lesznek. A barátságos mérkőzéseken pontosítania kell a magyar csapatnak azokat a kulcsfontosságú részleteket, ami egy erősebb riválissal szemben akár döntő is lehet.

"A válogatottnak mindenek előtt az az álma, hogy képes legyen továbbjutni a csoportkörből, aztán majd az ellenfelünk kvalitásaihoz mérten mérlegelünk - persze még nem foglalkozunk vele, hogy majd ki lehet akkor az ellenfelünk, mert lehet akár a verseny legerősebb csapata is, de álmodozni lehet, mert bármi megtörténhet, akár a legjobbat is le lehet győzni" - hangsúlyozta Marco Rossi, majd hozzátette, szeretnének úgy játszani, hogy büszkévé tegyék a magyar drukkereket.



A magyar válogatott jövő pénteken Törökország, négy nappal később, március 26-án pedig Koszovó csapatát fogadja a Puskás Arénában. A magyarok júniusban további két felkészülési meccset játszanak, az Eb-n pedig június 15-én Svájccal, 19-én a házigazda németekkel, valamint 23-án a skótokkal találkoznak a csoportkörben.

