A biztos részvételt jelentő első és a pótselejtezőt érő második hely szempontjából kulcsfontosságú mérkőzéssel kezd a magyar labdarúgó-válogatott a világbajnoki selejtezők európai nyitányán.

Az első két helyre a csoportfavorit angolok mellett a lengyelek és a magyarok pályáznak, utóbbi két együttes pedig éppen egymással csap össze csütörtökön a Puskás Arénában.



A vendégek kerete mindenképpen erősebb, már csak Robert Lewandowski személye miatt is.



A Bayern München csatárát 2020 legjobbjának választották, és elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy a Bayern München százszázalékos teljesítménnyel diadalmaskodott a Bajnokok Ligájában.



Az ő semlegesítése lesz a legfontosabb a magyarok számára, akiknek helyzetét segíti, hogy a két legjobb belső védője, Willi Orbán és az átigazolása után a Fenerbahcéban is remeklő Szalai Attila egyaránt jó formában van.



Marco Rossi szövetségi kapitány együttese önbizalommal várhatja a találkozót, mivel tavaly ősszel erősebbnek vélt riválisokkal szemben is felvette a küzdelmet, sőt több esetben le is győzte azokat, így a Nemezetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióból feljutott az élvonalba.



Az olasz szakvezető dolgát megnehezíti, hogy elhúzódó ágyéksérülése miatt nem számíthat legértékesebb játékosára, a télen Salzburgból az RB Leipzighez igazolt Szoboszlai Dominikra.



Ugyanakkor a nemzeti együttes ősszel megmutatta, hogy a 20 éves támadó középpályás távollétében is versenyképes, mert nélküle is meg tudott verni olyan minőségi ellenfeleket, mint a bolgár, a szerb és a török válogatott, ráadásul utóbbi kettőt idegenben. Az is bíztató, hogy első számú helyettese, Kalmár Zsolt nagyszerű formában futballozik a DAC-ban.



A csoport másik két csütörtöki mérkőzésén a favorit angolok a papírforma szerint könnyed bemelegítéssel kezdenek a vendég San Marino ellen, míg az albán gárda Andorrába látogat.



A magyar válogatottnak a pótselejtezőre még akkor is jó esélye van, ha a második helyet sem sikerül megszereznie, mivel a pótselejtező mezőnyéhez csatlakozik majd két olyan együttes, amely tavaly ősszel a Nemzetek Ligájában megnyerte a csoportját, de a vb-selejtezők során nem végez az első két helyen. A 12 csapat egymérkőzéses elődöntő-döntő rendszerben küzd majd meg a fennmaradó helyekért.

Európai vb-selejtezők, I csoport, 1. forduló:



csütörtök:

MAGYARORSZÁG-Lengyelország, Puskás Aréna 20.45

Anglia-San Marino, London 20.45

Andorra-Albánia, Andorra La Vella 20.45

A csoport további programja:



2. forduló (március 28.):

Albánia-Anglia, Tirana 18.00

Lengyelország-Andorra, Varsó 20.45

San Marino-Magyarország, Serravalle 20.45



3. forduló (március 31.):

Andorra-Magyarország, Andorra La Vella 20.45

Anglia-Lengyelország, London 20.45

San Marino-Albánia, Serravalle 20.45



4. forduló (szeptember 2.):

Andorra-San Marino

Magyarország-Anglia

Lengyelország-Albánia



5. forduló (szeptember 5.):

Albánia-Magyarország

Anglia-Andorra

San Marino-Lengyelország



6. forduló (szeptember 8.):

Albánia-San Marino

Magyarország-Andorra

Lengyelország-Anglia



7. forduló (október 9.):

Andorra-Anglia

Magyarország-Albánia

Lengyelország-San Marino



8. forduló (október 12.):

Albánia-Lengyelország

Anglia-Magyarország

San Marino-Andorra



9. forduló (november 12.):

Andorra-Lengyelország

Anglia-Albánia

Magyarország-San Marino



10. forduló (november 15.):

Albánia-Andorra

Lengyelország-Magyarország

San Marino-Anglia



Borítókép: Srdjan Stevanovic/Getty Images