A korábbi hírekkel ellentétben a magyar labdarúgó-válogatott középpályásának, Kalmár Zsoltnak mégis elszakadt a külső oldalszalagja.

A játékost képviselő EM Sports Consulting szombaton a Facebook-oldalán jelentette be a hírt, amelyből az is kiderült, hogy "hosszabb kihagyásra kényszerül" a DAC futballistája, azaz valószínűleg lemarad a nyári Európa-bajnokságról.



Kalmár szerdán a 4-1-re megnyert andorrai világbajnoki selejtezőmérkőzésen sérült meg, a 25 éves labdarúgót a 29. percben le is kellett cserélnie Marco Rossi szövetségi kapitánynak. Kalmár pénteken még optimistán nyilatkozott.



A nyári, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon a magyar válogatott a Puskás Arénában fogadja a címvédő portugálokat és a világbajnok franciákat, majd a németek vendége lesz Münchenben.

Borítókép: Andrachiewicz/PressFocus/MB Media/Getty Images