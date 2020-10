A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) jövő pénteken kezdi meg a jegyértékesítést a válogatott novemberi, három hazai találkozójára, köztük az Izland elleni Európa-bajnoki pótselejtezőre.

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően első körben, október 30-án 10 órától a szurkolói klub tagjai válthatnak három meccsre szóló kombinált jegyet. A klubtagok 20 százalékos kedvezményt is kapnak a belépők árából - olvasható az MLSZ honlapján.

null Október 30-án indul a jegyértékesítés a férfi A-válogatott három novemberi hazai mérkőzésére. Elsőként a Szurkolói Klub tagjai válthatják meg a három mérkőzésre szóló kombinált jegyeiket a https://t.co/IpDwvcsFQW oldalon. - https://t.co/wmU7K8JyRO#HUNISL #HUNSRB #HUNTUR pic.twitter.com/6yxE4w2fNP



A tájékoztatás arra is kitér, hogy ha három nap alatt nem fogynak el a belépők, november 2-án 10 órakor nyílik meg a lehetőség a vásárlásra azok számára is, akik nem tagjai a szurkolói klubnak.



Abban az esetben, ha a három mérkőzésre szóló kombinált jegyek értékesítését követőn maradnak belépők, a meccsekre egyenként is elindul a jegyértékesítés, amelyben szintén elsőbbséget élveznek a klubtagok. November 4-től a szurkolói klub tagjai vásárolhatnak belépőket a Magyarország-Izland mérkőzésre, majd november 6-tól a klubtagsággal nem rendelkezők vehetik meg jegyüket az Eb-pótselejtezőre. A két Nemzetek Ligája-összecsapásra a tagok november 9-től, mindenki más november 11-től válthatja meg az esetlegesen fennmaradó belépőket - írják.



A szövetség közleménye kiemeli, mindhárom mérkőzésre kizárólag online, a meccsjegy.mlsz.hu felületen keresztül lehet jegyeket vásárolni, helyszíni és jegyirodai értékesítés nem lesz.



Az MLSZ emlékeztetett, az európai szövetség októbertől engedélyezte, hogy nézők előtt rendezzék meg a nemzetközi mérkőzéseket, amennyiben az országok járványügyi szabályozása ezt lehetővé teszi. A szurkolók a stadionok lelátói kapacitásának legfeljebb 30 százalékát foglalhatják el.



A magyar válogatott november 12-én Izlandot fogadja az Eb-részvételért, majd Szerbiát és Törökországot látja vendégül három, illetve hat nappal később a Nemzetek Ligájában. Mindhárom meccset a Puskás Arénában rendezik.

Kép: Getty Images