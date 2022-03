Formálódó csapatába a fiatalok beépítését nevezte meg elsőszámú célként a keddi, magyarok elleni barátságos mérkőzésre az északír labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Ian Baraclough.

"A Nemzetek Ligájára építkezünk. Júniusban tíz nap alatt négy meccset kell játszani, ezért is fontos, hogy beépüljenek a fiatalok, akiknek ehhez most kellő mennyiségű játékperchez kell jutniuk" - válaszolt az MTI-nek hétfői sajtótájékoztatóján a szakvezető, hogy elsősorban mire fókuszál a keddi összecsapáson.



A korábban az U21-es válogatottat irányító szakember szerint a magyar csapat várhatóan keményebb teszt lesz, mint amit Luxemburg 3-1-es legyőzése jelentett, még akkor is, ha a győztes találatra a 83. percig várni kellett. Azt szeretné, ha csapatként a játék minden elemében fejlődést látna, illetve tanítványai az előző három találkozóhoz hasonlóan kevés lehetőséget adnának a riválisnak.

Kezdőcsapatát illetően annyit mondott, hogy lesznek változások, mivel frissíteni szeretné az együttesét a pénteki találkozóhoz képest, ennek ellenére jó teljesítményt vár. Elárulta, hogy a Leicester City rutinos védője, a 94-szeres válogatott Jonny Evans visszatért klubjához kisebb sérülés miatt, így rá már nem számíthat.











"Jó volt újra pályára lépni, sérülés után kifejezetten fontos minden játékperc" - mondta a csapatkapitány Steven Davis, aki sérülés miatt február közepe óta először játszott, ráadásul csereként beállva 133. válogatott fellépésén ő szerezte a Luxemburg ellen győztesnek bizonyuló második északír gólt.

A magyarokkal kapcsolatban jó emléket őriz a 2015-ös Eb-selejtezőről, mivel akkor a szigetországiak kijutottak az Eb-re részben annak köszönhetően, hogy a belfasti mérkőzés hosszabbításában sikerült egyenlíteni.

"Jó teszt lesz a mérkőzés, mert a magyarok sokat fejlődtek az elmúlt években" - jelentette ki a Glasgow Rangers 37 éves középpályása.

Az északír-magyar mérkőzés kedden - közép-európai idő szerint - 20.45-kor kezdődik az ír Rob Harvey sípjelére a belfasti Windsor Parkban. A találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.



